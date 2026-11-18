Investitionshaus Bernstein hebt globale Halbleiter-Ausrüster hervor und rechnet bis 2028 mit einem Boom bei Chip-Ausgaben. Details zu Top-Picks in USA und Asien.

Das US-Brokerhaus Bernstein hat eine umfassende Analyse des globalen Halbleiter marktes vorgelegt und eine Reihe von Ausrüstern aus den USA, Europa, Japan und China als bevorzugte Anlagen hervorgehoben. Die Investmentbank begründet diese Empfehlung mit der Erwartung eines sich beschleunigenden weltweiten Investitionszyklus bei Halbleiter n. Besonders steigende Ausgaben für moderne Logikchips und die Speicherproduktion dürften das Branchenwachstum bis zum Jahr 2028 signifikant stützen. Bernstein sieht die aktuellen Markterwartungen als von den fundamentalen Daten weitgehend gerechtfertigt an.

Prognose für Wafer-Fab-Ausgaben deutlich angehoben

Bernstein hat seine Prognose für die weltweiten Ausgaben für Wafer-Fab-Equipment (WFE) für das Jahr 2027 auf 217 Milliarden Dollar angehoben. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 39 %. Für das darauffolgende Jahr 2028 prognostiziert die Bank weitere Ausgaben in Höhe von 279 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 28 % entspricht. Diese Anpassungen spiegeln die robuste Nachfrage wider, die vor allem durch den Bedarf an fortgeschrittener Chip-Technologie getrieben wird. Die Befürchtungen marktweiter Abwärtskorrekturen bei den Gewinnschätzungen hält Bernstein für überzogen, da die Investitionspläne für 2027 weitgehend fixiert seien. Auch die Ausgaben für 2028 gelten nach Ansicht der Analytiker als gesichert, was eine hohe Planungssicherheit für die betroffenen Unternehmen bietet.

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US- und japanische Ausrüster im Fokus der Bank

Im US-amerikanischen Sektor hebt Bernstein ein Unternehmen mit dem Rating "Outperform" und einem Kursziel von 600 Dollar hervor, das am 16. November mit 370,50 Dollar notierte. Die Bank geht davon aus, dass das Unternehmen vom Wachstum seines adressierbaren Marktes, Investitionen in Advanced Logic und DRAM, der Nachfrage nach Packaging sowie dem expandierenden Servicegeschäft profitiert. Ein weiterer favorisierter US-Ausrüster wird mit "Outperform" eingestuft und hat ein Kursziel von 225 Dollar. Hier hebt die Bank die nachhaltige Wettbewerbsposition, strukturelle Wachstumschancen und ein geringeres Risiko gegenüber dem Ersatz von Anlagen durch chinesische Hersteller hervor. Zudem dürften leichtere Vorjahresvergleiche und der Wegfall von Kapazitätsengpässe eine stärkere Entwicklung im Jahr 2027 begünstigen.

Auch japanische Hersteller werden positiv bewertet. Bernstein bestätigt das Rating "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Dollar für ein Unternehmen, das von Chancen durch Gate-all-around-Transistortechnologie (GAA), Advanced Packaging, High-Bandwidth Memory (HBM) und Upgrades im NAND-Bereich profitiert. Weitere japanische Picks sind ein Ausrüster mit einem Kursziel von 12.100 Yen, der dank der Marktführerschaft bei Batch-Systemen für Atomic Layer Deposition hervorragend aufgestellt ist, sowie ein anderer japanischer Hersteller mit einem Kursziel von 16.300 Yen, der Marktanteile hinzugewinnen dürfte.

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Europäische und chinesische Chancen durch Lokalisierung

Der Top-Pick des Brokerhauses im europäischen Halbleitersektor trägt das Rating "Outperform" und ein Kursziel von 2.500 Euro. Bernstein prognostiziert zwischen 2025 und 2028 ein Umsatzwachstum auf Dollarbasis von durchschnittlich 34 % pro Jahr. Getrieben wird dies durch höhere Investitionen in DRAM und Advanced Logic sowie eine zunehmende Lithografie-Intensität. Sowohl der Absatz von EUV- als auch von DUV-Systemen dürfte profitieren, wobei für die EUV-Umsätze ein jährliches Plus von 44 % erwartet wird. Der operative Umsetzungskraft und die Margen des Unternehmens wurden in der Analyse besonders positiv hervorgehoben.

Im chinesischen Markt sieht die Bank ebenfalls erhebliche Potenziale durch die Lokalisierung heimischer Lieferketten. Bernstein empfiehlt einen chinesischen Ausrüster mit dem Rating "Outperform" und einem Kursziel von 1.380 CNY. Das breite Produktportfolio in den Bereichen Deposition, Ätzen, thermische Prozesse und Reinigungsanlagen ermöglicht es dem Unternehmen, von der heimischen Importsubstitution und dem beschleunigten Kapazitätsausbau zu profitieren. Ein weiterer chinesischer Anbieter mit einem Kursziel von 1.200 CNY wird ebenfalls empfohlen. Bernstein erwartet, dass sich die Komponentenengpässe, die bei chinesischen Ausrüstern zu Verzögerungen bei Auslieferungen und Umsatzrealisierungen geführt haben, im Laufe der nächsten ein bis zwei Quartale entspannen werden. Dies könnte Anfang 2027 eine Erholung der Gewinne und Anhebungen der Unternehmensprognosen unterstützen.