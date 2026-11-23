Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass die Abschaffung des Blockmodells der Altersteilzeit in der Rentenreform Mehreinnahmen von bis zu 2,76 Milliarden Euro jährlich generieren kann.

Die Abschaffung des Blockmodells in der Altersteilzeit könnte dem Staat durch mehr Beschäftigung und höhere Steuereinnahmen signifikante finanzielle Zuwendungen sichern. Eine am Montag veröffentlichte Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass je nach Verhalten der Betroffenen zusätzliche Einnahmen von möglich sind. Die Analyse zeigt, dass Arbeitskräfte für zwischen 32.500 und 110.000 Vollzeitarbeitsstellen weiterhin aktiv im Erwerbsleben bleiben würden, was die Steuerbasis deutlich stärken würde.

Reformvorschlag der Rentenkommission

Der Vorschlag der Rentenkommission sieht bei der Altersteilzeit zwei wesentliche Änderungen vor, die das System grundlegend transformieren sollen. Das bestehende Blockmodell würde abgeschafft werden, bei dem Betroffene in der ersten Hälfte der Altersteilzeit in Vollzeit arbeiten und in der zweiten Hälfte gar nicht mehr. Stattdessen soll nur noch das sogenannte Gleichverteilungsmodell erlaubt sein, bei dem die gesamte Dauer der Altersteilzeit in halbierter Stundenzahl gearbeitet wird, um einen gleitenden Übergang zu ermöglichen.

Also read 210 Milliarden Euro Schulden: Deutsche Angst vor Staatsbankrott

Drei Szenarien der Bertelsmann Stiftung

Bei den Zusatzeinnahmen für den Staat über ein höheres Einkommensteueraufkommen und mehr Sozialabgaben geht die Studie von drei Szenarien aus. Dabei bleiben nach Abschaffung des Blockmodells entweder 20, 50 oder 80 Prozent der Beschäftigten in Vollzeit, etwa weil ihr Arbeitsplatz eine dauerhafte Arbeitszeitreduzierung über das Gleichverteilungsmodell nicht zulässt. Diese unterschiedlichen Anteile bestimmen die Höhe der berechneten Mehreinnahmen im Rahmen der Studie.

Berechnungen des DIW Berlin

In der moderaten Variante mit 20 Prozent, die fortan weiter Vollzeit arbeiten, ergeben sich dabei Mehreinnahmen von jährlich 818 Millionen Euro, wie die Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) für die Studie ergaben. In der mittleren Variante mit 50 Prozent wären es rund 1,79 Milliarden Euro, in der starken Variante mit 80 Prozent weiter Vollzeitarbeitenden rund 2,76 Milliarden Euro, was die ökonomische Bedeutung der Reform unterstreicht.

Advertisement

Aussagen von André Schleiter

Die Rückführung der Altersteilzeit auf ihren ursprünglichen Gedanken eines gleitenden Übergangs wäre ein weiterer Baustein für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, erklärte der Arbeitsmarktexperte der Bertelsmann Stiftung, André Schleiter. Diese werde angesichts steigender Lebenserwartung, leerer Rentenkassen und Fachkräftemangel zunehmend wichtig, um die sozialen Sicherungssysteme langfristig stabil zu halten und den Arbeitsmarkt zu entlasten.

Daten der Rentenversicherung

Die Untersuchung basiert auf Daten der Rentenversicherung zur Altersteilzeit für das Jahr 2024, die ein detailliertes Bild der aktuellen Situation zeichnen. Unter den Versicherten von 55 bis 66 Jahren befanden sich damals rund 335.000 Menschen in Altersteilzeit, wobei zwei Drittel der Betroffenen Männer und ein Drittel Frauen waren. Diese demografische Aufschlüsselung hilft, die potenzielle Reichweite der geplanten Reformmaßnahmen genau einzuschätzen.