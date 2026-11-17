Bertelsmann erzielt Rekordumsatz, Uniper senkt Gewinnerwartungen für 2026. Richemont profitiert von Schmuck. CTS Eventim bleibt vorsichtig.

Der Medienkonzern Bertelsmann verzeichnete im Berichtszeitraum der ersten neun Monate ein deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 8,9 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Gütersloh mitteilte. Dies entspricht einem neuen Rekord für den entsprechenden Zeitraum. Das Wachstum wurde maßgeblich durch die Geschäftsfelder Penguin Random House, BMG und Arvato vorangetrieben.

Umsatzrekord bei Bertelsmann durch diverse Bereiche

Die Erlöse des Unternehmens legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant zu. Selbst ohne den Einfluss von Firmenübernahmen und Wechselkursschwankungen verzeichnete Bertelsmann einen Anstieg von 6,4 Prozent. Die Bildungssparte Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments trugen ebenfalls zum positiven Ergebnis bei. Diese Entwicklung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Konzerns auf verschiedene Geschäftsfelder.

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Uniper senkt Gewinnerwartungen für die Zukunft

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat seine Prognosen für die kommenden Jahre angepasst. Für das Jahr 2026 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 hatte Uniper einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro eingefahren. Die langfristigen Ziele wurden dabei beibehalten.

Für das Jahr 2027 strebt Uniper ein Adjusted Ebitda von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro an. Mittelfristig zielt das Unternehmen auf Werte zwischen 1,2 und 1,6 Milliarden Euro ab. Wachstumsprojekte sollen zentral zu den Ertragsträgern werden. Der Bund prüft derzeit Optionen für eine Reprivatisierung der ehemaligen E.ON-Kraftwerkstochter.

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Tata Motors und Jaguar Land Rover melden Verluste

Tata Motors Passenger Vehicles wies im zweiten Quartal überraschend einen Nettoverlust aus. Dieser belief sich auf 55,3 Milliarden Rupien, was etwa 529 Millionen Euro entspricht. Analysten hatten zuvor einen Gewinn von 15 Milliarden Rupien erwartet. Die hohe Belastung resultierte aus einem Sonderaufwand in Höhe von 67 Milliarden Rupien.

Auch die Prognose für Jaguar Land Rover wurde verschlechtert. Die Ebit-Marge wird nun auf zwei bis drei Prozent geschätzt, zuvor lag das Ziel bei vier Prozent. Der Konzern führt dies auf schwierige Marktbedingungen und geopolitische Risiken zurück. Die Sonderkosten für Abfindungen und Wertminderungen belasten das Ergebnis zusätzlich.

Richemont profitiert von starkem Schmuckgeschäft

Trotz angespannter Marktbedingungen in China verzeichnete der Luxusgüterkonzern Richemont starke Ergebnisse. Der Gewinn stieg von April bis September um 39 Prozent auf 2,53 Milliarden Euro. Der Umsatz legte in Lokalwährungen um 17 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro zu. Analysten hatten zuvor mit einem Umsatz von 12,2 Milliarden Euro gerechnet.

Das Wachstum verlagerte sich dabei auf den Bereich Schmuck. Der Hersteller von Cartier und Van Cleef & Arpels zog davon profitierend. Im zweiten Quartal verlangsamte sich die Wachstumsrate aufgrund geopolitischer Risiken. Der Konsum im Schlüsselmarkt China blieb verhalten.

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CTS Eventim bleibt bei vorsichtiger Prognose

Der Konzertveranstalter CTS Eventim verzeichnete im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von fünf Prozent. Der Umsatz belief sich auf 809,1 Millionen Euro. Dies lag daran, dass große Festivals zeitlich anders lagen als im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis fiel um 2,6 Prozent auf 133,8 Millionen Euro.

Dennoch zeigt sich im gesamten Jahr 2026 ein positiver Trend. Der Umsatz kletterte um acht Prozent auf 2,32 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda stieg um sechs Prozent auf 359,1 Millionen Euro. Live-Veranstaltungen verzeichneten hier deutliche Zuwächse. Der Vorstand hält an der Prognose für 2026 fest.

Cisco hebt Umsatzprognose durch KI-Nachfrage

Der US-Konzern Cisco profitiert von der starken Nachfrage nach Netzwerkausrüstung für Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 an. Man rechnet nun mit Erlösen zwischen 74,8 und 75,8 Milliarden Dollar. Zuvor lagen die Erwartungen bei 72,2 bis 73,4 Milliarden Dollar.

Cisco übertraf im abgelaufenen Quartal die Erwartungen mit einem Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar. Konzernchef Chuck Robbins betonte die frühe Phase eines Netzwerk-Superzyklus. Die Nachfrage nach Switches und Routern für Rechenzentren nimmt zu. Cisco schraubte die Prognose für KI-Infrastruktur auf neun Milliarden Dollar nach oben.