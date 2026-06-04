Berti Vogts: Ein Leben lang geprägt von Schmerz und Schuldgefühlen

Berti Vogts, der ehemalige Fußballprofi und Bundestrainer, erzählt in einer Dokumentation von der dunkelsten Zeit seines Lebens. Er spricht über die Verluste seiner Eltern und den Vorwurf des Pfarrers, der ihn bis heute nicht loslässt.

Berti Vogts : Ein Leben lang geprägt von Schmerz und Schuldgefühle n. Der ehemalige Fußball profi und Bundestrainer erzählt in einer Dokumentation von der dunkelsten Zeit seines Lebens.

Als Zwölfjähriger verlor er beide Elternteile innerhalb von einem halben Jahr. Der Pfarrer sagte bei der Beerdigung seines Vaters, dass Vogts schuld an seinem Tod sei. Ein Vorwurf, der ihn bis heute nicht loslässt. Vogts sagt: 'Das habe ich dem Pfarrer bis heute nicht verziehen.

' Auch seine Mutter war kurz zuvor gestorben. Sie erlag einer Leukämie-Erkrankung. Der TV-Kommentator Gaby Papenburg ordnet ein, was dieser Satz für ein Kind bedeutet haben muss: Dem kleinen Hans-Hubert seien damit praktisch die Krankheit der Mutter und die Herzschwäche des Vaters angelastet worden.

'Was ist das denn für eine Bürde? ' fragt sie. Lothar Matthäus sagt in der Dokumentation über Vogts: 'Der Berti konnte nie aus sich herausgehen. Vielleicht hängt das mit seiner Kindheit zusammen.

' Vogts fand trotzdem seinen Weg - auf seine Art. Auf dem Platz wurde er zum 'Terrier', kämpfte sich durch, wurde mit Borussia Mönchengladbach mehrfach Deutscher Meister und UEFA-Cup-Sieger. Mit Deutschland gewann er 1972 die EM und 1974 die WM. Auch als Trainer blieb er hartnäckig.

Nach dem bitteren WM-Aus 1994 gegen Bulgarien wurde Vogts heftig kritisiert. Er blieb im Amt - und wurde zwei Jahre später Europameister. Bis heute ist Vogts mit 2,18 Punkten im Schnitt der punktbeste Bundestrainer in der Geschichte des deutschen Fußballs





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