Berufsverbote nach Tod von Domenico: Herzchirurgen wegen Dokumentenfälschung angeklagt

Nach dem tragischen Tod des Jungen Domenico an einem erfrorenen Spenderherz hat ein Gericht in Neapel vorübergehende Berufsverbote gegen zwei Herzchirurgen verhängt. Die Ärzte werden beschuldigt, nach der misslungenen Transplantation die Krankenakte manipuliert zu haben. Zudem laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung.

Die tragische Geschichte des kleinen Domenico erregte weltweit Aufmerksamkeit: Ein Junge starb an einem gefrorenen Herzen, nachdem Ärzte schwere Fehler gemacht und versucht hatten, diese zu vertuschen.

Nach seinem Tod hat ein Gericht in Neapel vorübergehende Berufsverbote gegen zwei Herzchirurgen verhängt. Die Ärzte, ein Mann und eine Frau, werden beschuldigt, nach der misslungenen Transplantation die Krankenunterlagen manipuliert zu haben. Während der eine Chirurg für zwölf Monate von der Ausübung seines Berufs ausgeschlossen wurde, darf der andere sieben Monate lang nicht praktizieren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zudem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und weiterer möglicher Vergehen.

Domenico litt an einer schweren Herzschwäche. Kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres erhielten seine Eltern die Nachricht, dass ein passendes Spenderherz gefunden worden sei. Doch das Organ wurde während des Transports von Bozen in Südtirol nach Neapel unsachgemäß gekühlt: Anstatt wie vorgeschrieben mit Eis bei knapp über null Grad Celsius, verwendeten die Verantwortlichen Trockeneis mit einer Temperatur von minus 78 Grad Celsius. Diese extreme Kälte zerstörte das Gewebe des Herzens, sodass es praktisch erfror.

In der Annahme, es handele sich um ein gesundes Organ, entnahmen die Chirurgen Domenico sein eigenes Herz und setzten das bereits irreparabel beschädigte Spenderherz ein. Nach dem Eingriff, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war, versuchten die Mediziner nicht, ihre Fehler einzugestehen, sondern verfälschten die Dokumentation, um die Verantwortung zu verschleiern. Der Junge überlebte die Operation nicht. Seine Beerdigung wurde von Tausenden Menschen besucht, die ihre Anteilnahme bekundeten.

Die beiden Chirurgen waren bereits zuvor intern von Operationstätigkeiten freigestellt worden. Domenicos Eltern fordern eine umfassende Aufklärung und die strafrechtliche Verfolgung aller Verantwortlichen. Als Zeichen ihres Engagements gründeten sie eine Stiftung unter dem Namen ihres Sohnes, die其它 herzkranke Kinder unterstützen soll. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten sich neben den beiden Chirurgen auch gegen weitere an dem Transport und der Transplantation beteiligte Personen.

Der Fall hat eine breite Debatte über die Sicherheitsstandards bei Organtransplantationen und die Transparenz im Gesundheitswesen ausgelöst. Die genauen Umstände, wie es zu dem fatalen Kühlfehler kommen konnte, werden weiter untersucht. Die Eltern hoffen, dass durch die Aufarbeitung dieses Dramas zukünftig ähnliche Fehler vermieden werden können und andere Kinder nicht dasselbe Schicksal erleiden müssen. Die Stiftung soll konkret helfen, etwa durch die Förderung von Forschung oder die Unterstützung betroffener Familien.

Dieser Vorfall zeigt, wie entscheidend die Einhaltung von Protokollen und die menschliche Verantwortung im medizinischen Bereich sind. Ein einziger Fehler kann Leben zerstören und das Vertrauen in das Gesundheitssystem erschüttern. Die Justiz muss nun klären, ob die Fahrlässigkeit oder sogar vorsätzliche Handlungen vorliegen. Die Berufsverbote sind ein erster Schritt, doch die Eltern wollen mehr: Sie wollen Gerechtigkeit für ihren Sohn.

Die Öffentlichkeit verfolgt den Fall mit großer Anteilnahme und fordert Konsequenzen. Die Transparenz über medizinische Zwischenfälle ist ein zentrales Anliegen, damit solche Katastrophen in Zukunft verhindert werden können. Domenicos Geschichte bleibt ein Mahnmal für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten: Am Ende steht immer der Mensch und das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird





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