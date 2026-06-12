Berufungsgericht belässt Zölle auf Einfuhren aus dem Ausland in Kraft

Ein Berufungsgericht in den USA hat die von Präsident Trump verhängten Zölle auf Einfuhren aus dem Ausland bis auf weiteres in Kraft belassen.

Ein Berufungsgericht in den USA hat die von Präsident Trump verhängten Zölle auf Einfuhren aus dem Ausland bis auf weiteres in Kraft belassen. Die Entscheidung begründete das Gericht damit, dass die Regierung gute Aussichten auf einen Sieg im Hauptverfahren hat.

Die Zölle betragen zehn Prozent auf die meisten Einfuhren. Trump hatte die Abgaben nach dem Urteil des Supreme Courts, das viele seiner bisherigen Zölle für rechtswidrig erklärt hatte, eingeführt. Für die neuen Zölle zog er ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974 heran, das die Erhebung auf maximal 150 Tage beschränkt. Das Gericht für Internationalen Handel in New York hatte Anfang Mai festgestellt, dass Trump mit dem neuen Instrument seine Befugnisse überschritten hatte und die Zölle ausgesetzt hatte.

Das Berufungsgericht hat nun die Entscheidung der ersten Instanz zunächst ausgesetzt, die es nun bekräftigt hat. Der US-Regierung drohen nicht wieder gut zu machende Schäden, sollten die Zölle unrechtmäßig außer Kraft bleiben, bis ein Urteil fällt.

Zudem habe Trumps Regierung hinreichend dargelegt, dass sie in der Sache wahrscheinlich Erfolg haben wird. Der Fall könnte noch bis vor den Obersten Gerichtshof in Washington gehen. Die Kläger gegen die Regierung sind der Bundesstaat Washington und zwei Unternehmen





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