Berufungsgericht bestätigt 25 Jahre Haft für Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, hat mit seinem Einspruch gegen das Betrugsurteil gescheitert. Ein US-Berufungsgericht bestätigte die 25-jährige Haftstrafe. Weitere rechtliche Schritte sind möglich, doch die Aussichten sind trübe.

Der gefallene Krypto-Mogul Sam Bankman-Fried hat einen herben Rückschlag erlitten: Ein Berufungsgericht hat seine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrug s bestätigt. Damit bleibt die Verurteilung des 34-Jährigen vorerst bestehen, nachdem er mit seinem ersten Einspruch scheiterte.

Zwar stehen dem Gründer der insolventen Kryptobörse FTX noch weitere rechtliche Optionen offen, darunter eine Anhörung vor dem gesamten Berufungsgerichtshof oder letztlich eine Revision beim Obersten Gerichtshof der USA. Doch der Weg zur Freiheit wird zunehmend steiniger. Die Affäre um den Zusammenbruch von FTX Ende 2022 war einer der größten Skandale der Kryptowelt und hatte weltweit Schockwellen ausgelöst.

Bankman-Fried, einst als Wunderkind der Digitalwährungen gefeiert, war auf den Bahamas verhaftet und in die USA ausgeliefert worden, wo ihn ein Gericht im Jahr 2024 schuldig sprach. Zentraler Vorwurf der Anklage war classicher Betrug durch die Zweckentfremdung von Kundengeldern. Als Bankman-Fried noch FTX leitete, flossen einer zentralen Software-Schwachstelle zum Trotz unrechtmäßig Milliardengelder an seinen Hedgefonds Alameda Research, der glossy riskante Geschäfte tätigte.

Eigentlich waren für solche Geldtransfers Sicherheiten vorgesehen, die automatisch durch Systeme blockiert werden sollten - eine geheime Ausnahme im Code ermöglichte es Alameda jedoch, unbegrenzt bei FTX zu pumpen. Als Alamedas hochriskante Spekulationen scheiterten, klaffte eine Milliardenlücke in der Bilanz von FTX. Während die Staatsanwaltschaft von vorsätzlichem Betrug sprach, beharrte Bankman-Fried auf einer bloßen Liquiditätskrise und beteuerte, FTX sei solvent gewesen.

Diese Sicht war auch Grundlage seiner Berufung, weil er im ersten Prozess nicht darlegen durfte, dass FTX zum fraglichen Zeitpunkt noch zahlungsfähig gewesen sein könnte. Das Berufungsgericht wies diesen Einwand jedoch zurück: Der Betrug sei bereits mit der ungesicherten Überweisung an Alameda erfüllt, spätere Zahlungsfähigkeit sei belanglos. Parallel dazu sorgt ein weiterer Schritt für Aufmerksamkeit: Medienberichten zufolge hat Bankman-Fried intern bereits ein Gnadengesuch in Erwägung gezogen, das allerdings erst nach Verbüßung der gesamten Haftstrafe gestellt werden soll.

In den USA können Straftäter nach Absitzen einer langen Freiheitsstrafe etwa ihr Wahlrecht zurückerlangen. Experten halten eine Begnadigung jedoch für äußerst unrealistisch, zumal die Regierung unter Präsident Biden klargemacht haben soll, dass eine solche für Bankman-Fried nicht in Frage kommt. Damit bleibt dem 34-Jährigen wohl nur das Warten auf das Ende seiner langen Haftzeit oder der versuchte Gang zum Supreme Court, der jedoch keine Revision in jedem Fall annehmen muss.

Der Fall bleibt ein Mahnmal für die Risiken der unregulierten Kryptobranche und eine der spektakulärsten Justizdramen der letzten Jahre





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