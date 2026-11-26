Das Pariser Berufungsgericht hat einen Prozess gegen Gérard Depardieu wegen zweifacher Vergewaltigung bestätigt, beschränkt sich jedoch auf einen von zwei Vorwürfen. Der 77-jährige Schauspieler bestreitet die Taten und prüft eine Revision, während die Anwälte der Beschuldiger unterschiedliche Reaktionen äußern.

soll sich erstmals wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Der 77-Jährige scheiterte mit einem Versuch, gegen das Verfahren vorzugehen, wie die Nachrichtenagenturen AFP und dpa unter Berufung auf Justizkreisen berichten.

Eine Kammer des Pariser Berufungsgerichts bestätigte demnach die Anberaumung eines Prozesses, jedoch nur für einen Teil der Vorwürfe, die gegen den Schauspieler in der Sache erhoben werden. Depardieu kann noch versuchen, einen Prozess mit einer Revision zu verhindern. Arnoud wirft Depardieu vor, sie 2018 in seiner Pariser Villa im Abstand von knapp einer Woche zweimal vergewaltigt zu haben, als sie 22 Jahre alt war und an Magersucht litt. Depardieu war seinerzeit 69.

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Sie hatte die Vorwürfe wenige Tage später zur Anzeige gebracht. Depardieu bestreitet sie und spricht von einem einvernehmlichen Vorgang. Im vergangenen Jahr war wegen der Vorwürfe ein Prozess gegen Depardieu angeordnet worden. Dies bestätigte das Berufungsgericht nun – allerdings nur für die Vorwürfe, die sich auf den 7.