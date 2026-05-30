Berühmter Filmfehler in 'Casino': Warum die Puppe imExplosions-Szene auffällt

Der Klassiker 'Casino' von Martin Scorsese enthält trotz seiner perfekten Inszenierung einen berühmten Fehler: In der Eröffnungsszene ist kurz vor der Explosion eine Puppe statt Robert De Niro im Auto zu sehen. Die Gründe und warum der Fehler dennoch charmant ist.

Der Film Casino aus dem Jahr 1995, von vielen als Meisterwerk des Genres gefeiert, zeichnet präzise und dramatisch den Aufstieg und Fall des Casino -Managers Sam 'Ace' Rothstein, gespielt von Robert De Niro , im Las Vegas der 1970er-Jahre nach.

Trotz der aufwändigen Inszenierung und des detailreichen Zeitkolorits enthält der Film einen berühmten Fehler, der bis heute für Belustigung und Kopfschütteln sorgt. In der Anfangsszene, in der ein Mordanschlag auf De Niros Figur verübt wird, ist kurz vor der Explosion des Autos deutlich ein Schnitt zu erkennen: Während zuvor der Schauspieler selbst im Wagen sitzt, wird in einer der letzten Einstellungen vor dem Knall eine Puppe verwendet.

Der Übergang ist alles andere als subtil, da die Kamera zu lange auf der Figur verweilt und dadurch der Wechsel vom lebendigen Schauspieler zur starren, unnatürlich wirkenden Puppe kaum zu übersehen ist. Dieser praktische Effekt diente dem Schutz De Niros, kann aber aufgrund der sichtbaren Unterschiede nur schwer kaschiert werden. Dennoch bleibt Casino ein filmisches Meisterwerk, und dieser Patzer zeigt, dass selbst in hochprofessionellen Produktionen gelegentlich Fehler unterlaufen, die mitunter sogar zum Kultstatus beitragen können





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