Sie meldet sich mit Krücken zurück ❤️‍🩹

Jetzt erklärt die Moderatorin ihren Fans auch den Grund dafür – und der hat es in sich: Nach einem E-Scooter - Unfall kämpfte sie wochenlang mit heftigen Hüftschmerzen.

In ihrem ersten Video nach der Social-Media-Pause zeigt sie sich mit Krücken und verrät, warum sie sogar im Rollstuhl zum Flugzeug gebracht werden musste.ganz sicher anders vorgestellt! Nachdem es auf ihren Social-Media-Kanälen zuletzt ungewöhnlich ruhig geworden war, meldet sich die Moderatorin jetzt wieder bei ihren Fans.

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Allerdings nicht ganz so, wie man es von der sonst so energiegeladenen Sonya gewohnt ist: In ihrem Instagram-Video zeigt sich die 53-Jährige mit Krücken. Und schon ihre ersten Worte machen deutlich, dass die vergangenen Wochen alles andere als angenehm waren.