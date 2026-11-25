Vom Pfarrer bis zum Kirchenmusiker: Wer für die evangelische Kirche in Westfalen arbeitet, darf keine Menschenfeinde unterstützen. In einem Beschluss grenzt sich die Landeskirche klar von der AfD ab.

Vom Pfarrer bis zum Kirchenmusiker: Wer für die evangelische Kirche in Westfalen arbeitet, darf keine Menschenfeinde unterstützen. In einem Beschluss grenzt sich die Landeskirche klar von der AfD ab.

Bielefeld - AfD-Mandatsträger dürfen in der evangelischen Kirche von Westfalen kein leitendes Amt bekleiden. Die Synode der evangelischen Kirche von Westfalen hat einen entsprechenden Unvereinbarkeitsbeschluss nach mehrstündiger Beratung ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen verabschiedet.

Also read AfD: Bundesvorstand will Bochumer Bundestagsabgeordneten loswerden

"Wer ganze Gruppen von Menschen abwertet oder Organisationen vertritt, die das tun, der kann dieses Menschenbild aber nicht in unserem Namen vertreten und schadet am Ende dem, was wir als Kirche erreichen wollen", stellte Präses Adelheid Ruck Schröder laut Mitteilung klar. Künftig soll die "aktive Unterstützung von einer in großen Teilen rechtsextremistischen Partei wie der AfD" eine Überprüfung mit dem kirchlichen Engagement nach sich ziehen, heißt es weiter.

Konkret gelte dies für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeit auf allen Ebenen - vom Gemeindeleiter und Pfarrer bis hin zu Kirchenmusikern oder Lektorinnen. Bei einer Kandidatur für solche Posten sollen nun diffamierende, abwertende und gruppenbezogene menschenfeindliche Aussagen Ausschlussgründe für eine Tätigkeit für die Kirche sein. Bei bereits beruflich oder ehrenamtlich tätigen AfD-Mandatsträgern sollen die zuständigen Gremien einen etwaigen Ausschluss oder Kündigungen prüfen, heißt es weiter.

Advertisement

Das persönliche Gespräch und die Tür für Seelsorge soll aber ausdrücklich allen offenstehen: "Niemand, der das Gespräch sucht, wird abgewiesen", heißt es in dem Beschluss. Die Landeskirche zählt rund knapp zwei Millionen Gemeindemitglieder in rund 400 Gemeinden mit mehr als 1000 Pfarrstellen und Zehntausenden ehrenamtlich tätigen Menschen. Ihr Gebiet reicht vom Tecklenburger Land im Norden, Teilen des Ruhrgebiet im Westen, dem Paderborner Land im Osten bis zum Siegerland im Süden.

Die evangelische Kirche in Deutschland hatte ihre Abgrenzung zur AfD zuletzt auf ihrer Jahrestagung Anfang November bekräftigt. Wer menschenverachtende Haltungen öffentlich vertrete, könne nicht gleichzeitig glaubwürdig für die Kirche sprechen und sie in Ämtern und Funktionen vertreten, hatte die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs gesagt.