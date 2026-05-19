Beschuldigter Salzburger Kinderarzt ist in 130 Fällen klargestoßen

Die Staatsanwaltschaft hat den Anschuldigungsschild bei einem Kinderarzt in Salzburg für 130 Kindermissbrauchsfälle erhoben. Die Überprüfung weiterer Opfer ergaben weitere, erschreckende Fälle.

Neue erschütternde Details im Fall des Brandenburger Arzt es, der wegen Kindesmissbrauchs in 130 Fällen angeklagt ist. Das Potsdamer Landgericht meldet, dass mehr als 70 Kinder Opfer des Mediziners wurden und das jüngste Kind erst zwei Jahre alt war.

Die Strafanzeige einer Mutter brachte den Fall ans Licht. Am 24. November 2025 wurde der Mediziner nach dem möglicherweise rechtswidrigen Missbrauch eines Kindes in der Klinik in Rathenow gestellt. Die Ermittler stellten zahlreiche Datenträger sicher, die den Arzt belasteten.

Daraufhin prüfte die Staatsanwaltschaft, ob es weitere Opfer gibt. Sie entdeckte diese in erschreckend vielen Fällen. Wie konnte es überhaupt zum Missbrauch kommen? Laut Chefarzt Torsten Kautzky wurde dieses Prinzip durch den Beschuldigten verletzt.

„Kinder werden nur im Beisein einer Fachkraft oder auch eines Elternteils untersucht“, erklärte er. „Dieses Prinzip wurde vom Beschuldigten verletzt.â€ Klinik-Chef Thilo Spychalski gestand, dass die Schutzkonzepte nicht hundertprozentig alle Möglichkeiten abdecken. Nach der Anklageerhebung erklärte die Klinikgruppe, dass die Schwere der Vorwürfe und die nun bekannt gewordene Dimension ihnen zutiefst erschüttert habe. Das Kinderschutzkonzept sei jetzt bei Neueinstellungen Bestandteil des Arbeitsvertrags





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Fall Arzt Verdächtiger Tatort

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