Studierende der TU Berlin besetzen das Mathegebäude zur Sanierung der Kantine und gegen Kürzungen. Die Universitätsleitung reagiert positiv.

Am Donnerstagabend haben Studierende der Technischen Universität Berlin das Mathegebäude an der Straße des 17. Juni besetzt. Im Fokus steht dabei die Kantine im neunten Stockwerk, die seit Längerem ungenutzt ist. Die Aktion geht direkt auf Beschlüsse einer zuvor abgehaltenen Vollversammlung zurück.

Friedliche Aktion im neunten Stockwerk

Die Besetzung verlief am frühen Abend friedlich und strukturiert. Etwa einhundert Personen waren vor Ort, um die Räumlichkeiten zu besetzen und erste Schritte zur Instandsetzung einzuleiten. Organisator Eric Wendt erklärte, dass die Studierenden die Situation nicht länger hinnehmen würden. Das Ziel ist es, das Café wieder nutzbar zu machen und zu transformieren. Für potenzielle Besucher wurden Helme ausgegeben, obwohl keine Sicherheitsbedenken bestehen.

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Fatma Deniz begrüßt studentisches Engagement

TU-Präsidentin Fatma Deniz reagierte am Freitagnachmittag positiv auf die Aktionen der Studierenden. In einer Pressemitteilung hieß es, dass die Universität das Engagement begrüße, sich mit eigenen Ideen einzubringen. Ein konkretes wissenschaftliches Praxisprojekt am Architekturinstitut soll Sanierungsstrategien am Beispiel des Mathegebäudes untersuchen. Ein erstes Gespräch mit den Studierenden habe bereits am Freitag stattgefunden, Details dazu wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Proteste gegen Kürzungen und Kriegsforschung

Hinter der baulichen Instandsetzung stehen politische Forderungen. Die Studierenden verlegten ihre Vollversammlung ins sogenannte Mathecafé, das offiziell gesperrt ist. Dort wurde ein Antrag mit deutlicher Mehrheit angenommen, der Sparpolitik und Aufrüstung kritisiert. Ein weiterer Antrag forderte die Beendigung der Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten, die an Rüstungsforschung für die IDF beteiligt sind. Die Forderungen richten sich gegen die Komplizenschaft der Universität an Genoziden in Palästina.

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Großer Sanierungsstau an Berliner Hochschulen

Die bauliche Situation an der Technischen Universität Berlin ist seit Jahren kritisch. Die Bausubstanz stammt überwiegend aus der Nachkriegszeit. Nach Wasserschäden 2023 und 2024 musste das Hauptgebäude im Mai vorübergehend geschlossen werden. Der Sanierungsstau an den Berliner Hochschulen wird auf mehr als acht Milliarden Euro geschätzt. Das Mathegebäude ist bereits in Teilen gesperrt. Die Studierenden nutzen die aktuelle Situation, um auf diese defizitären Strukturen hinzuweisen.

Ausblick auf fortgesetzte Gespräche

Die Studierenden planen, mehrere Tage im Gebäude zu bleiben. Sie wollen niemanden am Betreten oder Verlassen hindern, sondern die Räumlichkeiten häuslich einrichten. Eric Wendt betonte, dass die Studierenden technisches Know-how mitbringen. Maschinenbauingenieure und Bauingenieure sollen selbst Hand anlegen. Die Universitätsleitung verspricht, die Studierenden in die Sanierung und Entwicklung des Campus einzubeziehen. Eine Räumung steht derzeit nicht zur Debatte.