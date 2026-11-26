Besiktas musste nach einem abgebrochenen Landeversuch in Rize notlanden. Das Europa-League-Spiel gegen Hapoel Beer Sheva findet nun in Batumi statt. Details zur gefährlichen Situation.

Die Reise der Mannschaft von Besiktas Istanbul zum Europa-League-Spiel gegen Hapoel Beer Sheva hat sich als hochriskantes Unterfangen erwiesen. Aufgrund eines schweren Unwetters musste das Flugzeug der türkischen Mannschaft einen Landeversuch in Georgien abbrechen. Dies verkomplizierte die Anreise zum in Batumi ausgetragenen Pflichtspiel erheblich und sorgte für erhebliche Unsicherheit bei den Verantwortlichen und dem Team.

Gefährliche Notlandung in Rize nach Abbruch

Die Mannschaft landete schließlich in der etwa 130 Kilometer entfernten türkischen Stadt Rize. Von dort aus musste die Gruppe mit dem Bus weiter nach Batumi reisen. Önder Özden , Direktor für Profifußball bei Besiktas Istanbul, bewertete den Vorfall als eine der gefährlichsten Situationen, die er je erlebt hat. Er gab zu, dass bei allen Beteiligten Angst aufgetreten sei, als das Wetter in der Zielluftstadt nicht mehr einzuhalten war.

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Pilot bracht Landung in letzter Sekunde ab

Laut Angaben von Özden erkannte der Pilot rechtzeitig, dass eine Landung unmöglich war. Der Captain habe die Landephase in letzter Sekunde abgebrochen, um einen Unfall zu verhindern. Türkische Medien berichten zusätzlich von einem Blitzeinschlag während des Landeversuchs, was die Bedrohungslage für das Flugzeug weiter erhöhte. Die Crew kam mit dem bloßen Schrecken davon, ohne dass es zu weiteren Verletzungen oder Sachschäden am Fluggerät kam.

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Keine Ausreden trotz widriger Umstände

Ungeachtet der traumatischen Anreise erklärte Önder Özden, dass sich die Mannschaft nicht hinter Ausreden verstecken würde. Das Team von Trainer Vincenzo Italiano habe die Aufgabe zu meistern und werde dies auch schaffen. Die sportliche Motivation der Spieler wurde als hoch eingeschätzt, obwohl sie mit einer extrem ermüdenden Logistik konfrontiert waren, die ihre physische und psychische Belastungsgrenze stark beanspruchte.

Tablettenkonstellation und aktuelle Form

In der aktuellen Tabellenphase der Europa League liegt das Team von Trainer Vincenzo Italiano mit sieben Zählern auf Platz acht. Der Gegner Hapoel Beer Sheva erscheint als klarer Außenseiter, da das israelische Team nach drei Niederlagen aus vier Spielen und lediglich einem gesammelten Punkt weit abgeschlagen auf Rang 33 steht. Die Diskrepanz in der Tabelle spiegelt die unterschiedliche Leistungsdichte wider, doch das Unwetter hat der Partie eine unvorhersehbare, unsportliche Komponente verliehen.