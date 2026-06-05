Besiktas Istanbul plant den Transfer von Pavard

Besiktas Istanbul plant den Transfer des 30-Jährigen französischen Verteidigers Pavard von Inter Mailand. Ein Transfer gilt allerdings noch längst nicht als sicher.

Besiktas Istanbul plant den Transfer des 30-Jährigen französischen Verteidigers Pavard von Inter Mailand . Demnach soll Inter Mailand den Verteidiger aktiv beim türkischen Traditionsklub angeboten haben.

Ein Transfer gilt allerdings noch längst nicht als sicher. Pavard steht bei den Nerazzurri zwar noch bis 2028 unter Vertrag, soll in den Planungen von Trainer Cristian Chivu aber keine zentrale Rolle mehr spielen. Nach Informationen aus Italien arbeitet Inter aktuell an einer Verjüngung und Umstrukturierung des Kaders. Dabei könnten mehrere Spieler den Klub verlassen.

Ein Wechsel zu Besiktas hätte jedoch einen Haken: Pavards Gehalt. Laut Posta prüfen die Verantwortlichen in Istanbul derzeit die finanziellen Rahmenbedingungen. Vor allem das Jahresgehalt des Franzosen soll deutlich über dem liegen, was Besiktas normalerweise zahlt. Bislang gibt es deshalb noch kein offizielles Angebot.

Die Gespräche sollen sich zunächst um die grundsätzliche Machbarkeit eines Transfers drehen. Für ihn wäre ein Wechsel in die Türkei das nächste Kapitel einer Karriere, die nach seinem Abschied aus München nicht mehr richtig Fahrt aufnehmen konnte. Beim FC Bayern gehörte der Franzose zu den Erfolgsgaranten des Triple-Gewinns 2020. Insgesamt gewann er vier deutsche Meisterschaften sowie die Champions League.

Im Sommer 2023 wechselte er für rund 33 Millionen Euro zu Inter Mailand. Doch in Italien wurde der Weltmeister von 2018 immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Zu Beginn der vergangenen Saison verliehen ihn die Mailänder deshalb an Olympique Marseille. Auch dort gelang der erhoffte Neustart nicht.

Zwar absolvierte Pavard 26 Pflichtspiele für den französischen Traditionsverein, eine feste Verpflichtung kam jedoch offenbar nicht zustande. Medienberichten zufolge verzichtete Marseille auf die Kaufoption in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Damit kehrte Pavard zunächst nach Mailand zurück. Dort scheint seine Zukunft jedoch ebenfalls offen zu sein.

Inter verfügt in der Defensive über zahlreiche Alternativen und würde den ehemaligen Bayern-Star offenbar gerne von der Gehaltsliste bekommen





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