Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit strömen Tausende in die Überwasserkirche in Münster und staunen. Jetzt ist es wieder soweit.

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit strömen Tausende in die Überwasserkirche in Münster und staunen. Jetzt ist es wieder soweit. Denn der 23. Cityadvent startet.

Und dieses Mal soll die Kunst-Installation in der Kirche vor allem eins: Die Besucher zur Ruhe kommen lassen. Ein hauchdünner Gazestoff hängt quer im Kirchenraum, schwebt, soll ganz fein die Stimme Gottes symbolisieren. Ganz vorn in der Überwasserkirche inhängt eine große silberne Spirale, auf einem Podest steht ein verspiegelter Christus. Mit Hochdruck arbeiten rund 70 Ehrenamtliche an der Ausstellung, die am Freitagabend eröffnet.

Advertisement

Advertisement

Eine der Ehrenamtlichen ist Maike Sammet. Sie malt mit roter Farbe auf einer Leinwand. Warum sie mitmacht bei den Vorbereitungen?