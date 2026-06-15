Besondere Momente abseits des Spiels: Die mexikanische Band 'Houston Mariachi' auf der Tribüne

Zum WM-Auftakt gegen Curacao sorgten mehrere besondere Momente abseits des Spiels. Die mexikanische Band 'Houston Mariachi' spielte auf der Tribüne, während die Spieler auf der Bank saßen. Nach dem Abpfiff feierten Jamal Musiala und Florian Wirtz den gelungenen WM-Auftakt mit ihren Müttern.

Zum WM-Auftakt gegen Curacao sorgten mehrere besondere Momente abseits des Spiels. Die mexikanische Band ' Houston Mariachi ' spielte auf der Tribüne, während die Spieler auf der Bank saßen.

Nach dem Abpfiff feierten Jamal Musiala und Florian Wirtz den gelungenen WM-Auftakt mit ihren Müttern. Ebenfalls vor Ort waren die Familien von Nico Schlotterbeck, Nagelsmann-Ehefrau Lena Wurzenberger, die Familie von Brown, die Familie von Stiller und die Familie von Woltemade. Auch nach dem Tor von Deniz Undav spielte sich eine Szene ab, die viele TV-Zuschauer vielleicht bemerkten, aber nicht richtig deuten konnten. Der Stürmer jubelte nach seinem Treffer unter anderem gemeinsam mit Antonio Rüdiger.

Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Torjubel wirkte, war in Wirklichkeit ein kurdischer Volkstanz. Diese Aufklärung erfolgte im TV nicht. Die deutsche Autorin und Fernsehjournalistin Düzen Tekkal machte bei Instagram darauf aufmerksam. Tekkal, die selbst kurdisch-jesidischer Herkunft ist, ordnete den Moment ein.

Sie erklärt: 'Dieser Tanz ist ein Ausdruck kultureller Identität. Als Kurden und Jesiden haben wir keinen eigenen Staat und keine Nationalmannschaft. Umso mehr tragen wir unsere Herkunft im Herzen - überall, wo wir sind. Es ist kaum in Worte zu fassen, was es bedeutet, jemanden wie Deniz Undav im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu sehen.

Er steht für Leistung, für Zugehörigkeit und für die Kraft, mehrere Identitäten selbstverständlich miteinander zu verbinden. Und genauso berührend war der Moment, als sich Toni Rüdiger diesem kurdischen Tanz angeschlossen hat. Darin liegen Respekt, Wertschätzung und gelebter Zusammenhalt. Es sind genau diese Gesten, die zeigen, wie vielfältig und stark unsere Gesellschaft sein kann.





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