Von mittelalterlichen Burgfesten bis hin zu idyllischen Waldweihnachten: Rheinland-Pfalz bietet im Advent vielfältige und charmante alternative Weihnachtsmärkte. Besucher können zwischen November und Dezember auf historischen Orten wie der Burg Lichtenberg, der Niederburg Manderscheid oder der Burg Landeck die vorweihnachtliche Stimmung erleben. Für Naturliebhaber gibt es besondere Veranstaltungen in der Natur, wie die Waldweihnacht in Erfweiler und die Romantische Waldweihnacht im Pfälzerwald.

Von Lichterketten im Wald bis hin zu einer Zeitreise in das viktorianische England: Diese Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz haben ihren ganz eigenen Charme. Mainz - Funkelnde Lichter, eine warme Tasse Glühwein in den Händen und der Duft von gebrannten Mandeln in der Luft: Es ist wieder Zeit für gemütliche Abende auf dem Weihnachtsmarkt.

Wer sich so richtig schön in der vorweihnachtlichen Stimmung verlieren will, auf den warten in Rheinland-Pfalz besondere Märkte auch abseits der großen Stadtzentren. Einige Vorschläge:Direkt am ersten Adventswochenende findet auf der Burg Lichtenberg ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt statt. Ein Herold und Böllerschützen eröffnen das Treiben am 28. November.

Advertisement

Advertisement

Anschließend gibt es bis Sonntagabend weihnachtliche Musik, mittelalterliche Gaukler, Essen aus der Burgküche und Stände mit Kunsthandwerk. Am selben Wochenende geht es auch auf der Niederburg Manderscheid in der Eifel weihnachtlich zu. Zwei Tage lang füllt ein Weihnachtsmarkt die mittelalterlichen Burgmauern mit dem Duft von Glühwein, Waffeln und Co. Außerdem gibt es hier eine lebende Krippe. Am dritten Adventswochenende - vom 11. bis 13.