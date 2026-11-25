In den USA steuern Bitcoin-ETFs auf den Monat mit den höchsten Mittelabflüssen seit ihrem Start im Jahr 2024 zu. Bis zum 23. November flossen netto 4,71 Milliarden Dollar ab, wobei der größte Fonds Blackrock iShares Bitcoin Trust rund vier Milliarden Dollar Rücknahmen verzeichnete. Der Exodus fällt in eine Phase, in der Bitcoin unter 60.000 Dollar abgerutscht ist und seinen schwächsten Monatsverlauf seit Juni 2022 zeigt. Analysten deuten darauf hin, dass Anleger Kurserholungen zur Risikominderung nutzen, was den aktuellen Abschwung verstärkt.

„Besorgniserregend“: Anleger ziehen Milliarden aus Bitcoin - ETF s ab In den USA notierte börsengehandelte Fonds , die in Bitcoin investieren, steuern auf den Monat mit den höchsten Mittelabflüsse n seit ihrem Start im Jahr 2024 zu.

Nach von Bloomberg bis zum 23. November erhobenen Daten flossen im November bislang netto 4,71 Mrd. Dollar aus den Fonds ab. Der iShares Bitcoin Trust von Blackrock, der größte Fonds mit Bitcoin-Beständen, verzeichnete dabei in diesem Monat Anteilsrücknahmen von rund 4 Mrd.

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Dollar und steuert damit ebenfalls auf seinen bisher höchsten monatlichen Mittelabfluss zu. Der Exodus fällt in eine Phase, in der Bitcoin unter 60.000 Dollar abgerutscht ist und auf die schwächste Monatsentwicklung seit Juni 2022 zusteuert, als eine Reihe von Firmenpleiten einen breiteren Einbruch am Kryptomarkt auslöste. Die Kryptowährung verlor in diesem Monat bereits rund 23% und notierte am Mittwoch im asiatischen Handel nur noch bei etwa 59.200 Dollar.

Die ETFs hatten nach ihrer Einführung im Januar 2024 dazu beigetragen, den Bitcoin-Kurs nach oben zu treiben. Die Fonds öffneten die Kryptowährung für einen breiteren Kreis institutioneller und privater Anleger. Die hohen Mittelabflüsse verstärken nun auch den aktuellen Abschwung. Bitcoin hatte sich am Montag zusammen mit anderen Risikoanlagen kurzzeitig erholt, nachdem Nvidia Jensen Huang wieder als CEO eingesetzt hatte.

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Diese Gewinne sind jedoch vollständig wieder weg – ein Zeichen dafür, dass viele Anleger die Kurserholung lediglich dafür nutzten, um ihr Engagement zu verringern.

„Wenn ein Markt eine Erholung trotz guter Nachrichten nicht halten kann, bedeutet das in der Regel, dass Anleger jede Stärke zum Verkaufen nutzen“, erklärte das Datenanalyseunternehmen Glassnode in einer Analyse. „Bitcoin wird rund um die Uhr gehandelt und gehört meist zu den ersten Anlagen, die verkauft werden, wenn Investoren Risiken abbauen wollen.

“Bitcoin sieht sich derzeit zahlreichen Belastungsfaktoren gegenüber – von aufsehenerregenden Hackerangriffen, die das Vertrauen in seine Sicherheit untergraben haben, bis hin zur Aussicht auf höhere Zinsen und eine strengere regulatorische Kontrolle nach den jüngsten Zwischenwahlen in den USA. Laut Glassnode verstärkt die fehlende Nachfrage aus den USA den Druck zusätzlich.

Zudem konkurriert Bitcoin laut Ayesha Kiani, COO von Monarq Asset Management, verstärkt um Anlegerkapital, da Gelder in Aktien und renditestarke Anlagen fließen. Bitcoin konkurriere „um dasselbe Risikokapital, das derzeit in Aktien fließt“, sagte Kiani gegenüber Bloomberg Television und bezeichnete die Mittelabflüsse aus den ETFs als „besorgniserregend“. Die Kryptobranche brauche möglicherweise einen neuen Impuls, um die Nachfrage wiederzubeleben, nachdem die Kräfte hinter der vorherigen Rally nachgelassen hätten, sagte sie.

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„Ich denke, wir müssen wirklich ein neues Narrativ finden, einen neuen Katalysator, einen neuen Markt, etwas Neues für die gesamte Branche, damit wir wieder zu dieser aufstrebenden Anlageklasse werden“, sagte Kiani. „Es gibt derzeit bessere renditestarke Anlagen. Also, warum Bitcoin?

“ISS Stoxx empfiehlt Investoren, virtuelle Hauptversammlungen nur noch für höchstens drei Jahre zu genehmigen – und nur, wenn die Unternehmen in diesem Zeitraum mindestens eine Präsenzveranstaltung zusagen. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt will den Gewinn im kommenden Jahr auf 2,9 Mrd. Euro steigern. Einen Ergebnisschub sollen vor allem die Kapitalanlagen liefern.

Nach der KI-Rally vom Montag hat sich die Stimmung der Anleger schon wieder eingetrübt. Dabei kamen positive Nachrichten vom Ölmarkt. Die Saga um Nvidia und der Kurssturz bei Anthropic verdeutlichen laut Analysten die Anfälligkeit des KI-Trade. Institutionelle Investoren rechnen für die kommenden Monate noch mit heftigeren Schwankungen.

Die globalen Dividenden sind laut einer Analyse von Vanguard im dritten Quartal deutlich um 6,1% auf 601 Mrd. Dollar gestiegen. Ein neuer Jahresrekord zeichnet sich ab. Prime Stone Capital drängt den Aufsichtsrat von Flatexdegiro, das Interesse möglicher Partner zu sondieren. Der aktivistische Investor sieht den Broker an der Börse stark unterbewertet.