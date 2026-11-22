Für dieses Haarstyling muss man kein Profi sein, denn dieser Lockenstab zaubert die perfekte Frisur von ganz alleine.

Für dieses Haarstyling muss man kein Profi sein, denn dieser Lockenstab zaubert die perfekte Frisur von ganz alleine.bin ich komplett überfordert. Entweder dauert es ewig, man verbrennt sich fast die Finger oder am Ende hängen sich die Wellen doch wieder bloß aus.

Genau deshalb war ich neugierig auf den Premium-Haarstyler für Locken von Dyson. * ein echtes Multitalent. Mit verschiedenen Aufsätzen kannst du dein Haar trocknen, glätten, am Ansatz voluminöser stylen oder Wellen und Locken kreieren. Dafür ist der Airwrap mit um die 650 Euro allerdings auch deutlich teurer als ein einfacher Auto-Curler oder eine Rundbürste..

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Um Dich regelmäßig per E-Mail mit spannenden, zu Deinen individuellen Interessen passenden Infos aus der bunten Vielfalt an Produkten von uns und unseren ausgesuchten Partnern zu versorgen, bündeln wir die zu Dir gespeicherten Informationen inklusive Deines Nutzungsverhaltens zentral und nutzen sie gemeinsam in unserer Unternehmensgruppe. *. Dank vier Temperaturstufen von 150 °C bis 210 °C kannst du die Temperatur ganz auf die Bedürfnisse deiner Haare abstimmen. Der größte Pluspunkt beim „Auto Curler“: Er zieht die Strähne automatisch ein.

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Ohne Verbrennen oder Verheddern. Man muss die Strähne nur richtig ansetzen, den Rest erledigt das Gerät. Durch den Rechts- und Linkslauf kann man den Look variieren. Natürlich braucht es auch mit dem Curler ein bisschen Übung, um perfekte Locken zu zaubern, vor allem am Hinterkopf.

Aber nach ein paar Versuchen hat man den Dreh schnell raus. Da das Beauty-Tool wirklich einfach zu bedienen und super easy im Handling ist, lohnt es sich für alle, die …Wenn du sehr dickes oder extrem langes Haar hast, könnte es sein, dass du ein bisschen Geduld brauchst. Das ist bei solchen Geräten aber ziemlich normal. Bob-Frisur: Seit ich diesen Bürsten-Trick kenne, geht Föhnen und Stylen viel schneller