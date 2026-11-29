Klemmbaustein-Alternativen auf Amazon kosten viel weniger als das Lego-Pokémon, doch sehen sie auch besser aus?

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Auch Pikachu darf dabei nicht fehlen. Die berühmte Elektromaus ist Lego-typisch aber teuer. Auf Amazon gibt es wesentlich günstigere Alternativen, die auch gar nicht schlecht aussehen. Ein Highlight ist das Jumbo-Pikachu von Klemmbaustein-Hersteller Mega, das nur 55,90 Euro kostet .

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Es kann so angepasst werden, dass Pikachu entweder auf vier Beinen steht, auf zwei Beinen steht oder sitzt. Insgesamt ist das Modell stehend 32 cm groß.fallen auch die Bewertungen sehr positiv aus. So freuen sich Kunden vor allem über die Qualität und die Größe des fertigen Modells. Die Konstruktion selbst sei teilweise zwar etwas kompliziert, aber würde trotzdem Spaß machen.