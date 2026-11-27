Amazon verkauft einen 65-Zoll-Fernseher mit beeindruckender Bildtechnik gerade besonders günstig.

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). Das entspricht einem Rabatt von 38 Prozent und einer Ersparnis von 450 Euro. Der Mini-LED-Fernseher wurde allein im letzten Monat über 1.000 Mal verkauft und kommt auf eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen bei 182 Rezensionen.. Dolby Vision IQ passt die Bilddarstellung automatisch an die Lichtverhältnisse im Raum an.

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Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz, das Zugriff auf alle gängigen Streaming-Apps bietet. Der Fernseher eignet sich für helle Wohnzimmer, in denen OLED-Panels oft an ihre Grenzen stoßen. Die hohe Spitzenhelligkeit sorgt dafür, dass HDR-Inhalte auch bei Tageslicht gut zur Geltung kommen. Gleichzeitig bleiben dunkle Filmszenen detailreich, weil dieFür Gamer interessant: Die Kombination aus 144 Hertz nativer Bildwiederholrate und VRR reduziert Eingabeverzögerungen und sorgt für flüssige Bewegungen in schnellen Spielen.