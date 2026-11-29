Elegant und funktional: Diese große Handtasche aus Wildleder bietet jede Menge Platz für Laptop, Tablet & Co. – tschüss, Rucksack!

Elegant und funktional: Diese große Handtasche aus Wildleder bietet jede Menge Platz für Laptop, Tablet & Co. – tschüss, Rucksack! Unsere Handtasche begleitet uns auf vielen Wegen und übernimmt dabei weit mehr als nur den Transport.

Viele betrachten sie als Visitenkarte, ja sogar als Teil ihrer Persönlichkeit. Zudem muss eine Tasche praktische Eigenschaften haben. Material, Verarbeitung, Optik, Platzangebot und Raumaufteilung sollten perfekt aufeinander abgestimmt sein. So wie bei dieser hochwertigen Wildledertasche von ALEMI.

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Die Marke ALEMI Zurich hat sich auf hochwertige Handtaschen für Damen spezialisiert. Ihr eigener Anspruch ist die Fertigung „funktionaler Handtaschen, die sich dem dynamischen Lebensstil moderner Frauen anpassen”. Das trifft auf dieDas verwendete Wildleder, das auch als „Suede“ bezeichnet wird, ist dank einer speziellen Oberflächenbehandlung besonders weich und geschmeidig. Es wirdwährend das Design in der Schweiz entsteht.