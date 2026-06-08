Besser als 'Yellowstone' und '1883': Die grandiose Western-Serie 'Lawmen: Bass Reeves' ist endlich auf Netflix im Stream

Die achtteilige Miniserie 'Lawmen: Bass Reeves' ist eine der aktuell besten Western-Serien und bietet eine perfekte Mischung aus Western, Krimi, Action, Historienepos und Drama. Mit vielschichtigen Charakteren und einem hervorragend abgestimmten Ensemble kann sich die Serie durchsetzen.

Besser als ' Yellowstone ' und '1883': Diese grandiose Western-Serie vom ' Dutton Ranch '-Schöpfer ist endlich auf Netflix im Stream. Eine der aktuell besten Western-Serie n und ein echter Schatz aus der Schmiede des ' Dutton Ranch '-Schöpfers ist der perfekte Nachschub für ' Yellowstone '-Fans.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. (inzwischen auf Netflix zu sehen) weckte bei mir tatsächlich unerwartete Lust auf das Western-Genre, aber auch Taylor-Sheridan-Produktionen außerhalb des 'Yellowstone'-Universum wie 'Tulsa King' und 'Mayor of Kingstown' konnte ich viel abgewinnen.

An dieser Serie war Taylor Sheridan zwar lediglich als Produzent beteiligt, der Showrunner und führende kreative Kopf hinter dieser grandiosen Western-Serie ist jedoch kein Geringerer als Chad Feehan. Dieser zeichnete ebenfalls für verantwortlich. Nach dem eher ernüchternden Finale von 'Yellowstone' bietet das neue Spin-off zumindest für Beth und Rip die Chance auf ein besseres Ende. Der Serie gelingt das Kunststück, in nur einer Folge zu zeigen, was derzeit kaum noch ein Kinofilm in zwei oder sogar drei Stunden schafft.

Praktischerweise könnt ihr 'Bass Reeves' neben der Western-Serie feierte bereits Ende 2023 Premiere. Wenn auch nicht annährend so bekannt wie 'Yellowstone' und andere Taylor-Sheridan-Serien, erfreut sich 'Lawmen: Bass Reeves' beim Publikum großer Beliebtheit. Erreicht sie unter Kritikern eine Zustimmung von 79 % und eine beeindruckende Publikumswertung von 93 %. Was die Publikumswertung angeht, schneidet 'Lawmen: Bass Reeves' im Schnitt sogar besser ab als 'Yellowstone' und '1883'.

Die achtteilige Miniserie 'Lawmen: Bass Reeves' lief für mich lange unter dem Radar - umso mehr möchte ich sie nun jedem ans Herz legen. Aus einer Laune heraus startete ich vor kurzem die erste Folge, nachdem ich auf Paramount+ bereits alle anderen angesehen hatte. Gespannt, aber ohne große Erwartungen habe ich mich auf die Geschichte eingelassen und wurde dabei keine Sekunde enttäuscht. Für mich war es die perfekte Miniserie, denn.

Entsprechend treffend tragen die einzelnen Episoden Titel von 'Teil I' bis 'Teil VIII'. Die Geschichte von Bass Reeves verliert sich nicht in Exposition, sondern wirft uns direkt in die Handlung und zeigt dennoch eine nuancierte und authentische Charakterentwicklung. Die Reise, die Bass Reeves allein innerhalb der ersten Folge erlebt, erschafft einen mitreißenden Handlungsbogen, der einerseits einen ganzen Kinofilm füllen könnte und doch perfekt in eine einzige Episode von unter einer Stunde passt.

Obwohl jede Folge für sich spricht und gut als eigener Spielfilm funktionieren würde, zieht sich ein roter Faden durch die Serie, der mich wie ein gut geworfenes Lasso packte und bis zum Schluss fesselte. So etwas sollte einer guten Miniserie auch gelingen, ist aber gefühlt so selten geworden, dass es mir enorm auffiel und mich positiv überraschte.

'Lawmen: Bass Reeves' hat mir eindrucksvoll vor Augen geführt, dass man mit gelungenem Storytelling und Pacing auch '1883' trifft '12 Years a Slave'. Genau wie die Schüsse von Deputy Marshal Bass Reeves ist seine Geschichte treffsicher erzählt und kann für mich vom Kaliber her mit großen Kinohits wiehalten - auch wenn diese drei Produktionen trotz ähnlicher Grundmotive in Sachen Drama und Brutalität nicht wirklich in dieselbe Kerbe schlagen.

'Lawmen: Bass Reeves' kann sich vor allem durch vielschichtige Charaktere und ein hervorragend abgestimmtes Ensemble beweisen. David Oyelowo brilliert als gezeichneter, getriebener und doch gerechter Bass Reeves, Barry Pepper gibt einen Bösewicht, den man zu hassen liebt und Dennis Quaid mimt mit nur wenigen Auftritten einen markanten Charakter. Sehenswert ist außerdem einer der letzten Auftritte von Donald Sutherland, der hier seine letzte Serienrolle spielt.

Die perfekte Mischung aus Western, Krimi, Action, Historienepos und Drama sorgt für eine durchgehende Spannung, während unerwartete Wendungen die Serie bis zum Finale fesselnd halten. Sogar das orchestrale Intro von 'Lawmen: Bass Reeves' ist so schön, dass ich es nicht einmal überspringen wollte - eine absolute Seltenheit bei mir. Besonders positiv fiel mir auch die Optik ins Auge.

'Lawmen: Bass Reeves' hält auch in traurigen und ernsthaften Szenen schöne Bilder bereit. Damit zeigt die Serie, dass auch in düsteren Zeiten die Sonne scheint und trotz Tragik nicht alles grau in grau gefilmt sein muss - wie leider zuletzt beinimmt sich die Serie Zeit, um die Geschichte, Schicksale und Beziehungen der Charaktere zu entfalte





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