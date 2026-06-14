Besser als 'Yellowstone' und '1883': Diese großartige Western-Serie ist endlich auf Netflix im Stream

Eine der aktuell besten Western-Serien und ein echter Schatz aus der Schmiede des 'Dutton Ranch'-Schöpfers ist der perfekte Nachschub für 'Yellowstone'-Fans. Die Serie feierte bereits Ende 2023 Premiere und erfreut sich beim Publikum großer Beliebtheit.

Eine großartige Western-Serie , die von Taylor Sheridan produziert wurde, ist endlich auf Netflix im Stream verfügbar.

'Bass Reeves' ist eine der aktuell besten Western-Serien und ein echter Schatz aus der Schmiede des 'Dutton Ranch'-Schöpfers. Der Showrunner und führende kreative Kopf hinter dieser grandiosen Western-Serie ist Chad Feehan. Die Serie feierte bereits Ende 2023 Premiere und erfreut sich beim Publikum großer Beliebtheit. Sie erreicht unter Kritiker*innen eine Zustimmung von 79 % und eine beeindruckende Publikumswertung von 93 %.

Die achtteilige Miniserie 'Lawmen: Bass Reeves' ist eine perfekte Mischung aus Western, Krimi, Action, Historienepos und Drama, die für eine durchgehende Spannung sorgt, während unerwartete Wendungen die Serie bis zum Finale fesselnd halten. Die Geschichte von Bass Reeves verliert sich nicht in Exposition, sondern wirft uns direkt in die Handlung und zeigt dennoch eine nuancierte und authentische Charakterentwicklung. Das Ensemble ist hervorragend abgestimmt und David Oyelowo brilliert als gezeichneter, getriebener und doch gerechter Bass Reeves





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