Umsatz und bereinigtes EPS übertreffen die Schätzungen deutlich, doch Zollrückerstattungen von 41 Mio. USD stützen einen Teil der Margenverbesserung.

Ein Produktzyklus, der fast alle Kategorien erfasst, beschert Best Buy das stärkste Wachstum der vergleichbaren Umsätze seit fünf Jahren und eine höhere Jahresprognose. Einen Teil des Margenanstiegs liefern allerdings Zollrückerstattungen; für das Weihnachtsquartal plant das Management zudem mit weniger Wachstum.

• Der Umsatz steigt um 5,8 % auf 10,24 Mrd. USD und liegt über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 9,89 Mrd. USD. • Die vergleichbaren Umsätze wachsen um 6,1 %, nach Angaben des CEO der höchste Wert seit fünf Jahren.

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• Best Buy hebt die Prognose für das bereinigte EPS im Geschäftsjahr von 6,70 bis 6,90 USD auf 6,90 bis 7,05 USD an. • Zollrückerstattungen von 41 Mio. USD stützen die Bruttomarge im Inland, die von 23,3 % auf 24,1 % steigt. Der Umsatz steigt im dritten Geschäftsquartal um 5,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 10,24 Mrd.

USD und liegt damit klar über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 9,89 Mrd. USD. Die vergleichbaren Umsätze legen um 6,1 % zu, nach 2,7 % im Vorjahresquartal. Laut CEO Jason Bonfig ist das der höchste Wert seit fünf Jahren, der zudem über den eigenen Erwartungen des Konzerns liegt.

Auf GAAP-Basis springt die operative Marge von 2,0 % auf 4,4 %, das verwässerte EPS steigt um 152 % auf 1,66 USD. Über das laufende Geschäft sagt dieser Sprung wenig aus: Im Vorjahresquartal belasteten Abschreibungen auf die SparteHealth von 171 Mio. USD das Ergebnis. Aussagekräftiger ist das bereinigte verwässerte EPS , das von 1,40 auf 1,62 USD zulegt und die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,49 USD deutlich übertrifft.

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Die bereinigte operative Marge verbessert sich von 4,0 % auf 4,4 %. Die Aktie notiert in einer ersten vorbörslichen Indikation rund 1,5 % höher. Kennzahlen des Quartals im Überblick: Ergebnis, Umsatz und Umsatzverteilung von Best Buy. Das Inlandsgeschäft trägt das Quartal.

Der Umsatz wächst dort um 6,1 % auf 9,4 Mrd. USD, online sogar um 10,8 % auf vergleichbarer Basis. Die größten Wachstumstreiber sind laut Unternehmen Computer, Smartphones und eine Reihe neuer Kategorien wie KI-Brillen und Sammelkarten. Bemerkenswert ist die Breite: Mit Ausnahme der kleinen Sammelkategorie Sonstiges wachsen alle Inlandskategorien, die Kategorie Entertainment sogar um 27,5 %.

Die Bruttomarge im Inland steigt von 23,3 % auf 24,1 %. Einen guten Teil dieses Anstiegs erklären Zollrückerstattungen von 41 Mio. USD. Das entspricht knapp einem Zehntel des bereinigten operativen Konzernergebnisses von 446 Mio.

USD. Hinzu kommen Beiträge des Online-Marktplatzes und des Werbegeschäfts Best Buy Ads. Strukturell sind Marktplatz und Werbung ein Plus, die Zollerstattung wiederholt sich dagegen nicht automatisch. Die Margenqualität ist damit etwas schwächer, als der Anstieg der Quote vermuten lässt.

Im Ausland läuft es dagegen schwächer. Die vergleichbaren Umsätze steigen dort um 4,9 % nach 6,3 % im Vorjahr. Zugleich sinken die Bruttomarge von 22,8 % auf 21,6 % und die bereinigte operative Marge von 3,5 % auf 2,9 %. Der Umsatzanteil von unter einem Zehntel begrenzt zwar die Belastung für den Konzern, doch der Rückgang zeigt, dass der Margendruck nicht auf ein Segment beschränkt ist.

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Die Prognoseanhebung hat Substanz: Die neuen Umsatz- und Gewinnziele liegen deutlich höher und über den Erwartungen. Best Buy hebt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr von 42,3 bis 42,8 Mrd. USD auf 43,0 bis 43,3 Mrd. USD an; der Analystenkonsens liegt bei 42,70 Mrd.

USD. Beim bereinigten EPS steigt die Spanne von 6,70 bis 6,90 USD auf 6,90 bis 7,05 USD und damit über die durchschnittliche Analystenschätzung von 6,82 USD. Die Prognose für die vergleichbaren Umsätze klettert von 1,9 bis 3,0 % auf 3,4 bis 4,0 %, die bereinigte operative Marge soll rund 4,5 % erreichen. Die Quartalsraten beim Umsatz zeigen eine klare Beschleunigung: von 1,9 % im ersten über 3,6 % im zweiten auf 5,8 % im dritten Quartal.

Für das Weihnachtsquartal stellt das Management allerdings nur ein Plus der vergleichbaren Umsätze von 2,0 bis 4,0 % in Aussicht, also eine spürbare Verlangsamung gegenüber den 6,1 % des Berichtsquartals. Der zuversichtlichen Wortwahl des CEO steht damit eine zurückhaltende Planung für das vierte Quartal gegenüber. Dafür soll die bereinigte operative Marge im Schlussquartal auf 4,9 bis 5,1 % steigen.

Best Buy profitiert breit vom aktuellen Produktzyklus: Die vergleichbaren Umsätze wachsen um 6,1 %, das Gewinnziel von bis zu 7,05 USD je Aktie liegt über dem Konsens. Den positiven Eindruck trüben allerdings die Zollrückerstattungen, die einen Teil des Margenanstiegs liefern, die schwächere Marge im Ausland und das deutlich niedrigere Wachstumsziel für das Weihnachtsquartal. Die angehobene Prognose gibt der Aktie damit eine leicht positive Tendenz, sofern das Weihnachtsgeschäft wenigstens die untere Hälfte der Spanne erreicht.

Auf Basis der Analystenschätzungen beträgt das KGV 14,2 für das laufende und 13,4 für das kommende Geschäftsjahr. Dem steht ein erwartetes Gewinnplus von 6 % im kommenden Geschäftsjahr gegenüber. Vor der Eröffnung legen unter anderem Best Buy und Medtronic Zahlen vor, nachbörslich folgt Dell mit einer Umsatz-Erwartung von 49,32 Mrd. USD.

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