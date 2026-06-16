Best Monthly Cabled and Uncabled Handytarife in June 2026

This article provides a comprehensive overview of the best monthly cancellable handytarife in June 2026, including options for both wired and wireless networks.

2015 startete Lenz mit einem Volontariat bei der Evernine Group ins Berufsleben. Nach 2 Jahren Chefredaktion wechselte er 2019 zu heise Medien. Hier ist er Experte für Deals und Handytarife .

Außerdem ist er das Gesicht unseres TikTok-Channels. 70 GB im Vodafone-Netz für 10 Euro oder 20 GB im O2-Netz für 5 Euro: Das sind die besten monatlich kündbaren Handytarife im Juni 2026. Unsere Übersicht zeigt die derzeit besten Tarife des Monats – handverlesen und mit Hinweis auf Haken und Kostenfallen. Wir staffeln sie nach Preisstufen bis 5, 10, 20 und 30 Euro.

Einige der hier gezeigten Tarife bieten sogar unlimitiertes Datenvolumen an – sofern O2 am eigenen Standort ausreichend gut ausgebaut ist. Alternativen in den Netzen von Telekom und Vodafone zeigen wir an anderer Stelle im Alle hier gezeigten Tarife sind monatlich kündbar und SIM-only, also ohne Smartphone. Pro Preiskategorie zeigen wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im jeweiligen Netz.

Zudem recherchieren wir zur Download-Geschwindigkeit sowie Kostenfallen wie Datenautomatik. Bei allen Angeboten ist eine Rufnummernmitnahme möglich. Genauere Details dazu gibt der Anbieter bei Tarifabschluss. Hierbei handelt es sich um eine Auswahl der aktuell besten Tarife.

Es kann vorkommen, dass es in den vergangenen Monaten schon einmal bessere Deals gab. Simon Mobile reduziert die maximale Downloadrate bei seinen Tarifen von 150 auf 100 MBit/s.kostenfreie Test-SIM . Der Tarif bietet für einen Monat gratis unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat. Eine Nutzung der Testkarte als eSIM ist ebenfalls möglich.

Nach der Testphase endet der Tarif automatisch. Eine Telefonie-Flat ist inklusive, eine Anschlussgebühr gibt es nicht. Den Tarif kann man sich über die GMX-App holen – Achtung, nur eSIM. Hierzu benötigt man einen Gratis-Mail-Account.

Im Anschluss erscheint in der App im Menü der Punkt „Freephone“. Damit die SIM kostenfrei bleibt, gibt es eine Anforderung seitens GMX: „Dauerhaft kostenlos bei aktiver GMX Mail-App-Nutzung – 10 Aufrufe der App im Monat“.1 GB (max. 300 MBit/s) im 5G-Netz samt Telefon-Flatrate innerhalb des Telekom-Netzes und 50 Freiminuten in andere Netze. Der Tarif kostet rund 5 Euro alle vier Wochen. 10 Euro gibt es als Wechselbonus.alle vier Wochen 2 GB (max. 300 Mbit/s) im 5G-Netz an.

Eine Flatrate für Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands besteht, zusätzlich gibt es alle vier Wochen 200 Minuten oder SMS in andere EU-Netze. Bei Rufnummernmitnahme gibt es 10 Euro als Gutschrift. Einen Anschlusspreis gibt es nicht.im Monat. Eine Rufnummernmitnahme ist möglich, Flatrates für SMS und Telefonie sind dabei.

Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 0 Euro.gibt es 70 GB (max. 100 MBit/s) mit 5G bei Rufnummernmitnahme aus ausgewählten Netzen. Neben Flatrates für SMS und Telefonie ist auch Wi-Fi-Calling dabei. Einen Anschlusspreis gibt es nicht.im Monat. Flatrates für Telefonie und SMS sind inkludiert.

Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 1 Euro. Der Tarif ist allerdings nur als eSIM buchbar.im Monat durch die Aktion „Fraenk for Friends“. Es können bis zu 20 Freunde geworben werden, pro erfolgreicher Empfehlung gibt es dauerhaft weitere 5 GB zusätzlich.samt Flatrates für SMS und Telefonie. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 10 Euro.

Der Tarif beinhaltet 50 GB Datenvolumen. On demand kann man sich jederzeit 1 GB Datenvolumen dazubuchen, wenn die 50 GB aufgebraucht sind. Dies kann beliebig oft wiederholt werden.. Bei Rufnummernmitnahme erhalten Neukunden 25 Euro als Gutschrift.

Es gibt Flatrates für SMS und Telefonie sowie 500 Freiminuten/SMS ins EU-Ausland. Gut zu wissen: Vodafone bucht alle vier Wochen und nicht monatlich ab, man zahlt also mehr als zwölf Beiträge pro Jahr. Einmalige Anschlusskosten gibt es nicht. Eine Kündigung ist monatlich mit einer Frist von einem Monat zur Vertragsverlängerung möglich.

– zuletzt waren es 100 GB. Pro Jahr als Kunde gibt es pro Monat dauerhaft 10 GB mehr. Der Anschlusspreis liegt aktuell bei 0 Euro. Es gibt Flatrates für SMS und Telefonie.statt bisher 25 Euro im Monat an.

Flatrates für SMS und Telefonie sind inkludiert. Der Anschlusspreis liegt bei 0 Euro. Wer ein neues Smartphone sucht, wird bei uns ebenfalls fündig. Unsere Bestenlisten vergleichen Mobilgeräte unterschiedlicher Preisklassen.

Wir aktualisieren diese regelmäßig. Monatlich kündbare Tarife bieten eine höhere Flexibilität gegenüber Laufzeitverträgen. Dafür sind Laufzeitverträge häufig beim Angebot attraktiver. Einen der besten Verträge gab es im November 2021 sowie im Mai 2022 von Freenet (ehemals).

Hier konnte man sich 50 GB im Vodafone- oder Telekom-Netz für monatlich 15 Euro mit LTE sichern; inklusive Flatrates für Telefonie und SMS





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