Best TVs for the 2026 FIFA World Cup: Hisense E7Q Pro, LG OLED65G69LS, TCL 65T69CX1, Philips OLED910, LG OLED G6

In a comprehensive review, we test six 65-inch TVs to determine which one offers the best visual and audio experience for the FIFA World Cup. The Hisense E7Q Pro, LG OLED65G69LS, TCL 65T69CX1, Philips OLED910, and LG OLED G6 are among the top picks.

Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür – und plötzlich zählt jeder Pixel wie ein Elfmeter im Finale. Wir hatten 65-Zoll-TVs im Härtetest: Wer zeigt jeden Grashalm, jedes Foul und jeden Jubel so knackig, als säßen Sie im Stadion?

Und welcher Bildschirm patzt im entscheidenden Moment? Hier kommt der große TV-Check fürs Wohnzimmer-WM-Fieber. Bei Notengleichheit in der Bestenliste sortieren wir ab sofort nach unseren internen Testergebnissen, in denen wir auf drei Nachkommastellen genau rechnen. Der Hisense E7Q Pro setzt auf QLED-Technik und sorgt damit für kräftige Farben sowie eine hohe Bildhelligkeit.

Besonders bei schnellen Bewegungen spielt das 144-Hertz-Display seine Stärken aus und stellt Actionszenen sauber und flüssig dar. Auch klanglich liefert der 65-Zöller einen kräftigen Eindruck, bei der Feinabstimmung und Detailwiedergabe bleibt er jedoch eher durchschnittlich. Etwas grob bleibt zudem die HDR-Farbdarstellung – gerade bei stimmungsvollen Flutlicht-Spielen fehlt es an letzten Nuancen. So ist der TV-Riese für visuell anspruchsvolle Blu-ray-Scheiben nicht ideal, 4K-Filme sehen auf dem E7Q Pro dennoch ganz ordentlich aus.

Top-Noten holt Hisense bei der Bedienung: VIDAA schlägt die bekannteren Smart-TV-Systeme Google TV und Fire TV deutlich. Top-Noten für den LG OLED65G69LS Der LG OLED G6 zählt zu den derzeit besten Fernsehern auf dem Markt und liefert in nahezu allen Disziplinen Spitzenleistungen ab. Gegenüber dem Vorgänger legt das OLED-Flaggschiff bei der maximalen Helligkeit nochmals leicht zu, während Farbtreue, Kontrast und Helligkeitsabstufungen Referenzniveau erreichen. Die wichtigste Neuerung ist die erstmals eingesetzte 12-Bit-Farbverarbeitung, die für eine noch feinere und natürlichere Bilddarstellung sorgt.

Auch bei der Ausstattung überzeugt der LG OLED G6 auf ganzer Linie: Das Smart-TV-System bietet eine enorme App-Auswahl, die ergonomische Fernbedienung mit praktischer Pointer-Funktion erleichtert die Bedienung spürbar. Überraschend stark präsentiert sich zudem der Klang – trotz fehlender separater Hoch- und Tieftöner. Gamer profitieren ebenfalls: Sämtliche vier HDMI-Anschlüsse unterstützen Bildraten bis 165 Hertz. Preislich liegt er bei etwa 3410 Euro (Stand: Mai 2026).

Im Test punktete der TCL 65T69CX1 mit einer überzeugenden Farbdarstellung und für ein 60-Hertz-Panel hohen Bewegtbildschärfe. Verantwortlich dafür ist vor allem die sehr gute Zwischenbildberechnung. Bei Helligkeit und Kontrast zeigt das Gerät kleinere Schwächen, gleicht diese aber durch Unterstützung von Dolby Vision und HDR10+ aus, wodurch Inhalte von Streaming-Diensten und UHD-Blu-rays bestmöglich dargestellt werden. Der Klang bietet noch Verbesserungspotenzial, ist insgesamt jedoch solide: Stimmen sind gut verständlich, und Filme mit Dolby Atmos wirken etwas voller als bei einfachem Stereo.

Das 43-Zoll-Modell ist für rund 470 Euro erhältlich (Stand: Mai 2026). Um die Bildqualität der Fernseher zu bestimmen, kommen im Labor spezielle Testgeräte zum Einsatz. Ein digitaler Testbildgenerator liefert Hunderte Farbtöne und Helligkeitswerte, während ein Colorimeter und entsprechende Software die tatsächliche Farbdarstellung und Helligkeitswerte erfassen. So werden maximale Helligkeit, Kontrastumfang und eventuelle Farbabweichungen präzise ermittelt – ebenso wie die Blickwinkelstabilität.

Die Klangqualität wird anhand verschiedener Programminhalte – von Nachrichten über Action bis hin zu Musik – bewertet. Bei Geräten mit automatischer Klangeinmessung erfolgt eine standardisierte Einmessprozedur. In die Bewertung fließen Anzahl, Typ und Funktionalität der Anschlüsse ein. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Fähigkeit der HDMI-Anschlüsse, 4K-Inhalte mit 120 Hertz zu verarbeiten – wichtig für moderne Spielekonsolen.

Hier wird geprüft, ob TV-Aufzeichnungen auf einer externen Festplatte möglich sind, ob eine Time-Shift-Funktion vorhanden ist und ob während einer Aufnahme problemlos auf andere Programme umgeschaltet werden kann. Außerdem zählt, in welchen Dateiformaten Fotos, Videos und Musik von USB-Speichern wiedergegeben werden können. Neben der gedruckten Anleitung wird auch das TV-Menü, die Fernbedienung und die Übersichtlichkeit der Bildschirmmenüs bewertet. Dabei spielt auch die Nützlichkeit von Sprachassistenten und die Darstellung der Smart-TV-Funktionen eine Rolle





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