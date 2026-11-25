Die Nachwirkungen seiner Fußverletzung aus Katar haben für Francesco Bagnaia zur Folge, dass er MotoGP-Saisonfinale 2026 und wichtigen 850er-Test für 2027 verpasst

Die Nachwirkungen seiner Fußverletzung aus Katar haben für Francesco Bagnaia zur Folge, dass er MotoGP-Saisonfinale 2026 und wichtigen 850er-Test für 2027 verpasst-Geschehen auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia eingreifen können.

Das gilt sowohl für das Rennwochenende, das vom 27. bis 29. November das Saisonfinale 2026 darstellt, als auch für den wichtigen Test in Vorbereitung auf 2027, der für Dienstag angesetzt ist. Bagnaia verpasst damit sowohl seinen Abschied von Ducati nach insgesamt acht Jahren als auch seinen ersten Testtag für Aprilia auf deren 850er-Motorrad mit Pirelli-Reifen.

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Grund für das Fernbleiben des zweimaligen MotoGP-Weltmeisters aus Valencia sind die Nachwirkungen seiner Fußverletzung aus Lusail. ausgelöst worden war. Bagnaia hat sich dabei zwei Knochen im rechten Fuß gebrochen, ist am darauffolgenden Dienstag operiert worden und muss seither pausieren.

Wie Ducati nun am Mittwoch der Valencia-Woche bestätigt, geht die achtjährige Zusammenarbeit angesichts der noch nicht auskurierten Verletzung anders zu Ende als sich alle Beteiligten das erhofft hatten. Nach zwei WM-Titeln in der Fahrerwertung und 31 Grand-Prix-Siegen im Verlauf von 146 MotoGP-Rennwochenenden ist Bagnaia nun kein Abschiedsrennen auf Ducati mehr möglich. Seit er zu Beginn der Saison 2019, damals im Pramac-Team, sein MotoGP-Debüt gegeben hat, ist"Pecco" für keinen anderen Hersteller als Ducati gefahren.

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"Francesco Bagnaia wird den Valencia-Grand-Prix verpassen, sein letztes Rennena als Fahrer für das Ducati-Werksteam. Weitere medizinische Untersuchungen heute Vormittag haben zu Tage gebracht, dass er 'nicht fit' ist", heißt es seitens Ducati am Mittwoch auf Social Media. Ducati-CEO Claudio Domenicali sagte am vergangenen Sonntag in Portimao, als Bagnaias Fernbleiben aus Valencia noch nicht feststand:"'Pecco' hat zwei Weltmeisterschaften mit uns gewonnen und wird immer Teil der Geschichte von Ducati bleiben.

" "Wir schätzen ihn sehr und sind sehr dankbar für das, was er für uns geleistet hat. Er hat 2022 und 2023 zweimal den WM-Titel gewonnen und 2024 dann 11 Rennen für sich entschieden. Er wird für uns immer ein großer Champion bleiben; er ist ein extrem starker Fahrer", so Domenicali. Auch Ducati-Corse-Chef Gigi Dall'Igna gab bei dieser Gelegenheit ein paar Worte über Bagnaia zu Protokoll.

Ungeachtet des zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststehenden unrühmlichen Abschieds ohne Abschiedsrennen sagte Dall'Igna:"Ich schätze 'Pecco‘ sehr, ich verdanke ihm eine Menge. Mit ihm habe ich meinen ersten MotoGP-Titel gewonnen. Das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde.

" "Ich hätte mir gewünscht, dass es gegen Ende hin einfacher gewesen wäre, aber leider war das nicht der Fall. Das tut mir sehr leid. Manchmal lässt einem das Leben keine Wahl darüber wie die Dinge laufen, sondern sie entwickeln sich einfach in die Richtung, die sie selbst vorgeben", so die Worte von Dall'Igna vom vergangenen Sonntag in Portimao.

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Wie schon beim Grand Prix von Portugal in Portimao, so wird Bagnaia im Ducati-Werksteam nun auch am Valencia-Wochenende wieder von Iker Lecuona vertreten. Lecuona, Ducati-Testfahrer, dessen Hauptaufgabengebiet die Einsätze im Ducati-Werksteam in der Superbike-WM sind, kommt damit zu seinem insgesamt siebten MotoGP-Einsatz in diesem Jahr, seinem zweiten im Ducati-Werksteam. Was für Bagnaia erschwerend hinzukommt ist, dass er nicht nur seinen Abschied von Ducati verpasst, sondern auch sein Debüt für Aprilia.

Letzteres war eigentlich für den Test am Dienstag vorgesehen, verzögert sich nun aber. Während Bagnaia beim Valencia-Test am Dienstag fehlen wird, kommen sechs andere MotoGP-Piloten an diesem Tag in den Genuss, das 850er-Motorrad ihres neuen Arbeitgebers zum ersten Mal zu pilotieren: Jorge Martin auf Yamaha, Was Bagnaia betrifft, so muss er sich für seine ersten Runden auf der 850er-Aprilia bis ins Frühjahr 2027 gedulden. Die Wintertestfahrten in Sepang und in Buriram stehen für 31. Januar bis 1.

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