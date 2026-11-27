Die Gala gegen Frankreich gibt Rückenwind, die Revanche folgt schon bei der EM-Generalprobe am Samstag.

Die Gala gegen Frankreich gibt Rückenwind, die Revanche folgt schon bei der EM-Generalprobe am Samstag. Nach der Gala der deutschen Handballerinnen im vorletzten Test blickt Markus Gaugisch selbstbewusst in Richtung EM-Start.

„Man hat gesehen, dass wir eine sehr, sehr stabile Basis haben“, sagte der Bundestrainer nach dem überzeugenden Sieg über Frankreich: „Das macht mich froh, dass wir uns jetzt auch mit anderen Dingen beschäftigen können, weil wir wissen, der Standard ist auf einem gewissen Niveau. “ Dieses „gewisse Niveau“ bewiesen die DHB-Frauen am Donnerstagabend in Stuttgart eindrucksvoll. Vor 4266 Fans gelang ein teils furioser 32:27 -Erfolg gegen den Olympiazweiten.

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„Rückenwind gibt vor allem die Bestätigung der Arbeit“, sagte Gaugisch. Das gelte sogar unabhängig vom Ergebnis. Gerade in der ersten Halbzeit dominierte Deutschland den Gegner nach Belieben und führte zur Pause mit zwölf Toren. Nach dem Seitenwechsel verloren die DHB-Frauen ein wenig den Faden, auch weil Gaugisch viel rotierte.