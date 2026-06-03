Bestätigung der vierten Staffel von 'Jujutsu Kaisen'

Die vierte Staffel von 'Jujutsu Kaisen' wurde bestätigt und Fans können sich auf neue Action und Horror freuen. Die Serie hat sich seit dem Start 2020 weltweit eine riesige Fangemeinde aufgebaut und zählt zu den erfolgreichsten Titeln im Anime-Sektor.

Die vierte Staffel von ' Jujutsu Kaisen ' wurde vom Studio MAPPA bestätigt. Der 14. Juni 2026 ist für alle Fans ein wichtiger Tag, da es ein Jubiläumsevent auf YouTube geben wird.

Hier wird es Informationen über die vierte Staffel geben. Der Manga endete 2024 mit insgesamt 30 Bänden, von denen nicht alle adaptiert wurden. Die ersten drei Staffeln und der Kinofilm konnten große Erfolge verbuchen. Die neue Staffel wird den Culling-Game-Arc adaptieren, in dem Yūji und seine Verbündeten ohne Satoru Gojo ums Überleben kämpfen.

Neue Gegner, moralische Grauzonen und interne Konflikte sorgen für einen düsteren und spannenden Ton. Fans können sich auf neue Action und Horror erwarten. Die Serie hat sich seit dem Start 2020 weltweit eine riesige Fangemeinde aufgebaut und zählt zu den erfolgreichsten Titeln im Anime-Sektor. Neben Anime-Serien wie 'Jujutsu Kaisen' hat das Genre auch viele sehenswerte Anime-Filme zu bieten.

Fans können sich auf eine brandneue Trailer mit einem Vorgeschmack auf die neue Staffel und hoffentlich einen Zeithorizont freuen. Die Fans könnten spätestens 2029 mit Staffel 4 rechnen, wenn man sich die bisherigen Abstände von jeweils drei Jahren als Vorbild nimmt





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Jujutsu Kaisen Staffel 4 Studio MAPPA Anime Manga

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