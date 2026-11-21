Entdecken Sie die besten japanischen Restaurants in Ulm. Von authentischem Sushi und Ramen bis zu asiatischen Fusion-Gerichten finden Sie hier Top-Empfehlungen für Foodies.

Die deutsche Vorliebe für japanische Speisen hat in Ulm einen festen Platz gefunden. Ob traditionelle Nigiri- Sushi oder würzige Ramen -Suppen, die Stadt an der Donau bietet zahlreiche Optionen für Liebhaber der asiatischen Küche. Die Auswahl reicht von kleinen Imbissen bis zu etablierten Familienbetrieben.

Qualität und Frische im Fokus

Das von Geschäftsführer Soe geleitete Restaurant setzt seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 auf ein klares Credo: Schlicht, frisch und unverfälscht. Der Inhaber, auch als Sushimeister bezeichnet, verzichtet bewusst auf theatralische Präsentationen mit Trockeneis. Stattdessen konzentriert er sich auf die Qualität der Zutaten. Kunden schätzen die frischen Sushirollen und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Für Sparfüchse ist das Mittagsangebot besonders attraktiv. Die Öffnungszeiten erstrecken sich von Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 15 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr. Am Freitag und Samstag ist das Haus von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Sonntags und an Feiertagen wird von 16 bis 22 Uhr bedient. Montags bleibt das Lokal geschlossen.

Traditionelles Handwerk und familiäre Atmosphäre

Ein weiteres beliebtes Ziel für authentisches Sushi ist das Restaurant von Shusei Kushida. Der Inhaber hat sein Lokal nach seiner Mutter benannt und widmet sich der Ehrung des japanischen Sushi-Handwerks. Die Speisekarte bietet großzügige Platten mit klassischen Fischvariationen sowie kreativen veganen Füllungen.

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Gäste heben den freundlichen und zügigen Service hervor. Besonders die köstlichen Gyoza als Vorspeise werden regelmäßig empfohlen. Aufgrund der hohen Nachfrage, insbesondere in den kalten Monaten, ist eine Reservierung ratsam, da der Außenbereich dann nicht genutzt werden kann.

Ein weiteres Familienunternehmen hat sich in Ulm einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die vielfältige Karte umfasst frisches Sushi, Poké-Bowls und Wok-Spezialitäten. Zahlreiche glutenfreie und vegane Optionen stehen zur Auswahl. Lob erhalten das schnelle Personal und das angenehme Ambiente. Öffnungszeiten: Di-Do 11.30-14.30 und 17-22 Uhr, Fr 11.30-14.30 und 17-23 Uhr, Sa 11.30-23 Uhr, So/Feiertage 11.30-22 Uhr, Mi Ruhetag.

Interaktives Ramen-Erlebnis und vegane Optionen

Ein kleines Restaurant mit Anime-inspiriertem Ambiente bietet eine besondere Bestellkultur. Gäste wählen an einem Terminal ihre Zutaten aus und stellen eine persönliche Ramen-Kreation zusammen. Die frisch zubereitete Suppe wird an der Theke abgeholt. Wegen begrenzter Sitzplätze wird zu Stoßzeiten eine Reservierung empfohlen.

Die Öffnungszeiten hier sind: Montag 17-21.30 Uhr, Dienstag 17-21 Uhr, Mi-Sa 12-14 und 17-21 Uhr. Sonntag ist Ruhetag. Ein weiterer schlichter Laden konzentriert sich ganz klar auf Ramen. Die Karte ist schlank gehalten, bietet jedoch verschiedene Suppen, darunter mehrere vegane Varianten. Karaage, knusprig-frittierte Hähnchenstücke, sind eine beliebte Vorspeise.

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Asiatische Fusion-Küchen für Genießer

Für Fans, die auch andere asiatische Spezialitäten probieren möchten, gibt es mehrere Anlaufstellen. Ein Lokal verbindet traditionelle japanische Gerichte mit Highlights aus Laos und Vietnam. Gäste schätzen den Mix aus Tradition und moderner Kochkunst. Das moderne Ambiente in zentraler Lage und die Sushi-Kreationen werden oft gelobt.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr, Sa 11-14 und 17-22 Uhr, So 17-22 Uhr, Mi Ruhetag. Ein weiteres Restaurant mit abwechslungsreicher Auswahl bietet japanisches Ramen und Sushi sowie chinesische Gerichte wie Mapo Tofu. Koreanische Klassiker wie Bibimbap, Fried Chicken oder Tteokbokki runden das Angebot ab. Größere Gerichte wie ein koreanischer Hot Pot können im Voraus bestellt werden.

Die Öffnungszeiten dieses Fusionslokals sind: Di-Do 11.30-14.30 und 17-22 Uhr, Fr 11.30-14.30 und 17-23 Uhr, Sa 13-23 Uhr, So/Feiertage 13-22 Uhr. Montag bleibt das Haus geschlossen. Diese Vielfalt zeigt, dass Ulm eine lebendige Szene für japanische und asiatische Gastronomie bietet.