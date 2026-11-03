Beste monatlich kündbare Handytarife im November 2025 mit 5G

Übersicht der besten monatlich kündbaren Handytarife im November 2025. Vergleichen Sie Angebote von O2, Vodafone, Telekom und 1&1 mit bis zu 999 GB Datenvolumen und 5G.

Die Evernine Group stellt im November 2025 eine detaillierte Übersicht der aktuell besten monatlich kündbaren Handytarife vor. Die Redakteure und Experten, darunter der seit 2019 bei heise Medien tätige Spezialist für Handytarife, haben die Angebote handverlesen geprüft. Im Fokus stehen dabei Tarife im O2-Netz, im Vodafone -Netz und im Telekom -Netz, die ohne Smartphone-Verkaufsstrategien als reine SIM-only-Lösungen angeboten werden.

O2 und Vodafone führen bei Datenvolumen

Das O2-Netz bietet mit 20 GB Datenvolumen für 5 Euro eine der kostengünstigsten Einstiegsmöglichkeiten im November. Für 10 Euro sind im Vodafone-Netz 99 GB Datenvolumen erhältlich, während das O2-Netz für 20 Euro sogar bis zu 999 GB bereitstellt. Diese hohen Datenpakete gelten als die besten Angebote der Preisklassen bis 5, 10 und 20 Euro. Viele dieser Tarife ermöglichen unbegrenztes Datenvolumen, sofern die Netzabdeckung am eigenen Standort ausreichend gut ausgebaut ist und die Geschwindigkeit stabil bleibt.

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Deutsche Telekom und 1&1 als Alternativen

Die Deutsche Telekom stellt für rund 5 Euro alle vier Wochen 1 GB Datenvolumen mit max. 300 MBit/s sowie eine Telefon-Flatrate bereit. Ein Wechselbonus von 10 Euro kann die Kosten weiter senken. Das 1&1-Netz, in dem die Evernine Group seit November 2024 eigene Erfahrungen gesammelt hat, bietet 2 GB Datenvolumen für 10 Euro alle vier Wochen an. Dazu gehören Flatrates für Telefonie und SMS sowie 200 Minuten oder SMS in andere EU-Netze. Bei Rufnummernmitnahme gewährt der Anbieter 10 Euro Gutschrift, wobei kein Anschlusspreis fällt.

Testphasen und Sonderaktionen im Vergleich

Ein spezielles Angebot ermöglicht einen Monat lang unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit max. 300 MBit/s sowie Telefonie- und SMS-Flat. Diese Testkarte ist auch als eSIM nutzbar und endet automatisch nach der Testphase ohne weitere Kosten. Im Vodafone-Netz gibt es 99 GB mit 5G für 10 Euro bei Rufnummernmitnahme aus ausgewählten Mobilfunknetzen. Hier sind Flatrates für SMS und Telefonie sowie Wi-Fi-Calling inklusive. Die 99 GB gelten für die ersten 12 Monate, danach reduziert sich das Volumen standardmäßig auf 50 GB. Durch die Aktion "Fraenk for Friends" von Fraenk können bis zu 20 Freunde geworben werden, wodurch pro Empfehlung dauerhaft 5 GB zusätzlich gesichert werden können.

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Vergleich der Vertragsbedingungen und Kosten

Bei allen hier gezeigten Tarifen ist eine Rufnummernmitnahme möglich, was die Flexibilität erhöht. Der Anschlusspreis liegt bei einigen Anbietern bei einmalig 20 Euro oder 0 Euro, wobei Neukunden bei bestimmten Modellen 10 Euro Guthaben erhalten. Congstar erhöht den Preis für seine Leitung mit 100 MBit/s nun auf 38 Euro im Monat, bietet aber Neukunden 40 Euro Bonus. Freenet bot im November 2021 sowie im Mai 2022 50 GB im Vodafone- oder Telekom-Netz für 15 Euro an. Marken wie Winsim.de und Sim24.de werben mit günstigen Preisen im 1&1-Netz, wobei die Netzqualität zuletzt als stabil bewertet wurde.

Netzausbau und Zukunftsausblick

Monatlich kündbare Tarife bieten eine höhere Flexibilität gegenüber Laufzeitverträgen, die oft attraktivere Konditionen bei längeren Bindungsfristen haben. Für die bestmögliche Abdeckung sollten Interessenten die Netzabdeckungskarten der jeweiligen Anbieter nutzen und Rücksprache mit dem Umfeld halten. Die Redakteure der Evernine Group aktualisieren ihre Bestenlisten regelmäßig und empfehlen, auf Download-Geschwindigkeiten und potenzielle Kostenfallen wie die Datenautomatik zu achten. Die vorgestellten Tarife im November 2025 zeichnen sich durch klare Strukturen und transparente Preise aus, die eine fundierte Entscheidung für den richtigen Mobilfunkanbieter erleichtern.