Eine Auswahl aktueller Bücher zu gesellschaftlichen Konflikten, Politik, Geschichte und persönlichen Schicksalen. Darunter Romane über Trauma, Demenz, Empathie, Krieg und kulturelle Identität von Autoren wie Marlon James, Emma Cline, Ayad Akhtar, Paul Yoon und R. F. Kuang.

eine Auswahl der bislang besten Neuerscheinungen des Jahres, die gesellschaftliche Konflikte aufgreifen, ebenso wie Sachbücher, die neue Perspektiven auf Politik, Geschichte und persönliche Schicksale eröffnen.

Schnappe dir eine Decke und was zu naschen und ab auf die Couch, denn hier wird wirklich jede Leseratte fündig. Ein brutaler Angriff auf acht schwule Männer in Kingston, Jamaika, bildet den Ausgangspunkt dieses Romans. Einer der Männer stirbt, die anderen müssen mit den körperlichen und psychischen Folgen leben. Marlon James erzählt von Trauma, Gewalt und Rache und davon, wie unterschiedlich Menschen mit den Folgen eines solchen Erlebnisses umgehen.

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Der demenzkranke Geschäftsmann David reist in die Schweiz, um sein Leben zu beenden. Zuvor möchte er seine entfremdete Tochter besuchen und sich mit einem früheren Internatskameraden auseinandersetzen. Emma Cline erzählt von Sterblichkeit, Erinnerung und den Widersprüchen des modernen Lebens. Nach einem schweren Fahrradunfall und einem postoperativen Koma verändert sich das Leben des Schriftstellers Ayad Akhtar grundlegend.