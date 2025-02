Bester Verdienst, wenig Arbeit: Polizei warnt vor Konto-Falle für Jugendliche

Die Polizei warnt Jugendliche vor einer neuen Betrugsmasche, bei der junge Leute als „Finanzagenten“ missbraucht werden. Kriminelle locken mit lukrativen Jobangeboten, die lediglich ein eigenes Bankkonto erfordern. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein gefährlicher Plan: Die Jugendlichen sollen ihre Kontodaten preisgeben und werden dann Opfer von Geldwäsche.

Die Anzeigen, die oft über soziale Medien verbreitet werden, klingen verlockend: „Bester Verdienst, wenig Arbeit“, „noch am selben Tag Geld“ und „100 Prozent legal“. Gerade letztere Behauptung ist falsch, wie das Landeskriminalamt (LKA) Schleswig-Holstein warnt.

Ziel der vermeintlichen Jobangebote sind Jugendliche und junge Erwachsene, die als „Finanzagenten“, „Prozessmanager“ oder „Treuhandagenten“ gleichzeitig Opfer und Täter werden: Zum einen verlieren sie oft ihr eigenes Geld, zum anderen machen sie sich der Geldwäsche schuldig – selbst, wenn sie davon nichts mitbekommen oder wissen. Carola Jeschke vom LKA beschreibt, was die Kriminellen vorhaben: „Die Jugendlichen sollen ihr Konto zur Verfügung stellen und dafür Geld erhalten. Ist das erstmal geschehen, übernehmen die Täter die Kontrolle über das Konto und üben massiven Druck auf ihre Opfer aus.“ Ein 17-Jähriger aus Rendsburg übergab nicht nur die Zugangsdaten zu seinem Konto, sondern auch noch seine EC-Karte. Immer wieder gingen hohe Geldbeträge auf dem Konto des Teenagers ein, es wurden aber auch 1000 Euro in bar abgehoben und mit der EC-Karte gingen die Täter einkaufen. Erst, als die Eltern die ungewöhnlichen Geldbewegungen bemerkten, konnten sie den Betrug stoppen. Der Schaden – rund 2500 Euro – war da schon angerichtet.Ein 19-Jähriger aus Lübeck wiederum dachte, ihm könne ja gar kein Schaden entstehen, wenn er es dem Bekannten einer Freundin erlaubt, Geld auf sein Konto zu überweisen, das sofort wieder in bar abgehoben werden sollte. Erst als der Bekannte immer wieder auftauchte, um Tausende von Euro von seinem Konto abzuheben zu lassen und er von einem anderen „Finanzagenten“ hörte, der bedroht und verprügelt worden sei, ging der junge Mann zur Polizei. Es geht um Millionen: Das Geld, das auf den Konten der jungen Opfer auftaucht, wird durch die Abhebung in bar gewaschen oder durch eine Weiterüberweisung ins Ausland verschleiert. Es stammt von Opfern anderer Straftaten, denen die Kontodaten von den eigentlichen Tätern gegeben werden. Ziehen diese ihre Überweisung zurück, „bleibt der ‚Finanzagent‘ auf dem Schaden sitzen – denn das Geld ist ja bereits weitergeleitet oder abgehoben worden“, warnt das LKA. Die Beamten warnen jugendliche und junge Erwachsene vor verlockenden Jobangeboten, deren einzige Voraussetzung ein eigenes Bankkonto ist. Auch Eltern sollten mit ihren Kindern über die Gefahren dieser Betrugsmasche sprechen. Die gehen über den Verlust von Geld hinaus, so Jeschke abschließend: „Geldwäsche ist eine Straftat, die konsequent verfolgt wird – auch wenn die jungen Täter eigentlich auch Opfer sind.





mopo / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Polizei Betrug Jugendliche Konto Geldwäsche Jobangebote Warnung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Sieben Jugendliche festgenommen - Polizei löst Drogerie- und BekleidungsladenüberfälleDas Polizeipräsidium Mittelfranken vermeldet einen bedeutenden Ermittlungserfolg. Sieben Jugendliche wurden festgenommen, denen die Tatverdacht auf Überfälle auf einen Drogeriemarkt und einen Bekleidungsladen im Dezember 2024 und Januar 2025 vorgeworfen wird.

Weiterlesen »

Großbrand in Bad Wörishofen: Tatverdächtige Jugendliche waren der Polizei bekanntNach dem Großfeuer in Bad Wörishofen mit einem Millionenschaden kommen neue Details ans Licht.

Weiterlesen »

Polizei: Jugendliche versprühen Tierabwehrspray in StadtbusZwei Schüler fahren mit dem Bus. Jemand versprüht ein Spray, kurz danach bleibt den Zwölfjährigen die Luft weg. Was die Polizei mitteilt.

Weiterlesen »

Siko in München: Warum die Sicherheitskonferenz die Polizei dieses Jahr besonders herausfordertEs könnte das bisher größte Treffen von Politikern, Militärs und Wirtschaftsvertretern im Bayerischen Hof werden. Doch nicht allein diese Rekordkulisse bestimmt die schwierige Lage bei der Sicherheitskonferenz.

Weiterlesen »