Messbecher, Vorratsboxen und Trinkflaschen: Einige Küchenartikel dürfen ab Juli 2027 nicht mehr verkauft werden, weil sie einen bestimmten Schadstoff enthalten. Welche Produkte betroffen sind und warum der Stoff als gesundheitlich bedenklich gilt.

Messbecher, Vorratsboxen und Trinkflaschen: Einige Küchenartikel dürfen ab Juli 2027 nicht mehr verkauft werden, weil sie einen bestimmten Schadstoff enthalten. Welche Produkte betroffen sind und warum der Stoff als gesundheitlich bedenklich gilt.

In vielen Küchen kommen sie täglich zum Einsatz: Messbecher aus Kunststoff, Vorratsdosen oder wiederverwendbare Trinkflaschen. Doch Produkte, die Bisphenol A enthalten, verschwinden zunehmend aus dem Handel. Bereits seit Juli 2026 ist es EU-weit untersagt, entsprechende neue Lebensmittelkontaktartikel erstmals in Verkehr zu bringen. Für bereits zuvor angebotene Mehrwegprodukte gilt noch eine Übergangsfrist: Bis zum 20.

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Juli 2027 dürfen sie weiterhin verkauft werden. Danach ist auch damit Schluss. Laut Verbraucherzentrale NRW betrifft das Verbot unter anderem Messbecher, Aufbewahrungsboxen und Trinkflaschen aus Polycarbonat . Auch Aluminiumflaschen mit einer Innenbeschichtung aus Epoxidharz können Bisphenol A enthalten.

Entscheidend ist, ob der Stoff bei der Herstellung verwendet wurde. Die Regelung gilt für wiederverwendbare Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Für Konservendosen für Obst, Gemüse und Fisch gilt eine längere Frist bis Januar 2028. Mehrwegteile professioneller Verarbeitungsanlagen dürfen bis zum 20.

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Januar 2028 in Verkehr gebracht werden und bis zum 20. Januar 2029 auf dem Markt bleiben. Bisphenol A ist eine Industriechemikalie, die unter anderem zur Herstellung bestimmter Kunststoffe und Harze eingesetzt wird. Problematisch ist, dass sich der Stoff bei Hitze oder durch Abnutzung löst und in Lebensmittel oder Getränke übergehen kann.

BPA wirkt zudem hormonell und kann das körpereigene Hormonsystem beeinflussen.

„BPA kann sich bei Hitze oder Abnutzung aus dem Material lösen, wirkt hormonell und kann laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit das Immunsystem sowie Leber, Nieren und die Fortpflanzung schädigen. Deshalb ist es gut, dass damit hergestellte Küchenartikel endlich vom Markt verschwinden“, sagt Kerstin Effers, Referentin für Umwelt und Gesundheitsschutz der Verbraucherzentrale NRW. Das Verkaufsverbot bedeutet nicht, dass vorhandene Produkte ab Juli 2027 automatisch entsorgt werden müssen. Es geht um das Inverkehrbringen und den Verkauf der betroffenen Artikel.

Ganz einfach ist das nicht: Für Gegenstände mit Lebensmittelkontakt besteht keine gesetzliche Pflicht, die verwendeten Materialien zu kennzeichnen. Das Kürzel „PC“ kann allerdings auf den Kunststoff Polycarbonat hinweisen, der BPA enthalten kann. Verbraucher können deshalb nicht immer auf den ersten Blick erkennen, ob ein Küchenartikel betroffen ist.