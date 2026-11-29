Ein Fake-Kuss, der alles verändert: Darum ist „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ der wohl schönste Roman unserer Zeit. Jetzt bei Thalia entdecken!

Ein Fake-Kuss, der alles verändert: Darum ist „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ der wohl schönste Roman unserer Zeit. Jetzt bei Thalia entdecken!hat die Herzen von Literaturfans weltweit erobert und wurde 2026 sogar verfilmt.

In den Hauptrollen der Amazon-Prime-Verfilmung sind „Riverdale“-Star Lili Reinhart und Tom Bateman , bekannt aus Agatha-Christie-Krimis wie „Mord im Orient Express“, zu sehen. Doch worum geht es in dem Roman überhaupt und warum ist er die. Der moderne Liebesroman wurde nicht nur zum „New York Times“-Bestseller, sondern eroberte auch BookTok im Sturm. Du kennst das Buch noch nicht?

Advertisement

Dann wird es höchste Zeit dafür:. Olive glaubt an harte Fakten, aber ganz sicher nicht an die große Liebe. Um ihrer besten Freundin Anh vorzugaukeln, dass sie glücklich vergeben ist, greift sie zu einer drastischen Maßnahme: In einer Kurzschlussreaktion küsst sie den ersten Mann, der ihr im Labor über den Weg läuft. Doch dieser Mann ist ausgerechnetkommt beiden aus unterschiedlichen Gründen mehr als gelegen.