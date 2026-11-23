Mit Büchern wie „Das innere Kind muss Heimat finden“ wurde sie zur Bestsellerautorin. Nun hat die Psychologin ein Lokal namens „Heimat“ eröffnet. Was erhofft sie sich davon? Ein Gespräch.

Hallo Frau Stahl, als Autorin sind Sie wohl bekannt, jetzt sind Sie auch unter die Gastronominnen gegangen und haben das Lokal „Heimat“ eröffnet. Was hat Sie zu diesem „Abenteuer“ bewogen?

Das ist ein Traum, den ich seit 40 Jahren hege. Schon als Studentin habe ich mir vorgestellt, ein cooles Café zu haben. Und auch in meinem Berufsleben war das eine Fluchtfantasie, weil Psychotherapie und Gerichtsgutachten sehr anspruchsvoll warenIch war allerdings immer vernünftig genug, bei dem zu bleiben, was ich kann. Ich habe ja Gastronomin nicht gelernt.

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Aber der Traum hat sich erhalten. Durch den Erfolg, den ich als Psychologin mit meinen Büchern und Podcasts habe, hat mich das in die wundervolle Situation gebracht, dass ich mir erlauben kann, in so ein Projekt zu investieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Gastro-Team auf mich zugekommen ist.

Ich habe vor über zwei Jahren in einem Podcast gesagt, dass ich darauf Lust hätte, und wenn es Menschen gäbe, die diesen Traum mit mir realisieren wollten, dann sollten sie sich bitte melden. Und so kam es dann.

Allerdings mit Verspätung. Ich hatte das Thema schon begraben, als mich eine Mail einer jungen Frau erreichte. Sie ist heute meine Geschäftsführerin, kommt aus der Gastro und hat BWL studiert. Zu dem Termin bin ich eher aus Neugier hingegangen.

Dann hat das aber sofort gevibt, wie man heute sagt, und nach einer halben Stunde waren wir uns einig und haben das gnadenlos durchgezogen. Dass es klappte, lag wohl auch daran, dass wir schnell ein ideales Objekt gefunden haben: eine echte Traditionskneipe in Trier. Die ganze Stadt freut sich gefühlt, dass der Laden wieder auf ist. Und es läuft richtig gut.

Wir wollen ein großes Wohnzimmer für alle sein und haben auch einen Bar- und Tresenbereich, so dass Leute auch allein kommen können. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich mir einfach meine eigene Stammkneipe kreieren. Foto: Harald Tittel/dpaFoto: Harald Tittel/dpa Sie haben angekündigt, im Lokal ein Format namens „Bar-Therapie“ anzubieten, bei dem Sie ab und zu selbst psychologische Fragen der Gäste beantworten.

Wie genau läuft das ab – fungiert der Tresen hier als moderne Couch, und wo ziehen Sie die Grenze zwischen Kneipen-Gespräch und echter Therapie? Das ist natürlich keine ernsthafte Therapie, sondern mit einem Augenzwinkern gemeint. Wir wollen das jetzt vor Weihnachten das erste Mal ausprobieren. Dann können alle ihre Fragen stellen – und ich werde sie beantworten.

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Sie haben geäußert, auf das neue Lokal in Trier „eigentlich stolzer“ zu sein als auf Ihre Millionenbestseller. Irgendwie ist das so. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich glaube, das Projekt ist größer als ein Buch. Da sitze ich eineinhalb Jahre daran, schreibe und das ist manchmal auch die Hölle.manchmal ist es ein Kampf, wenn es monothematische Bücher sind.

Da muss ein großer Bogen gespannt werden, alles muss zu Ende gedacht sein. Das ist oft sehr anstrengend und einsam, auch wenn es passagenweise auch Spaß macht. So ein Gastrobetrieb ist aber noch einmal eine andere Verantwortung, das ist Teamplay. Ich lerne gerade, wie viele Prozesse im Hintergrund stattfinden, die die Gäste gar nicht sehen.

Noch mal zurück zum einsamen Geschäft. Ihr jüngstes Buch „Ich erklär das jetzt mal psychologisch“ beantwortet in 45 Essays alltägliche, psychologische und gesellschaftliche Fragen. Sie beschreiben dieses Buch als Ihr bisher persönlichstes Werk. Warum war es Ihnen gerade jetzt wichtig, vom klassischen Ratgeber-Format abzuweichen?

Ich bin da ganz ehrlich. Ich träume seit vielen Jahren von einem Essaybuch. Damit das aber Sinn macht, braucht man realistischerweise einen Namen im Literaturbetrieb. Jetzt dachte ich, ich kann mir das leisten.

Essays sind gemütlicher zu schreiben. Da reichen einige ausformulierte Aspekte und man kann auch persönlicher, anekdotischer werden. Darum ist es auch das erste Buch, das mir richtig Spaß gemacht hat. Viele Menschen sind ja immer wieder mit Themen auf mich zugekommen und ich habe ihnen gesagt: Das trägt kein Buch, ist aber gut für ein Essay.

So ist dann das Buch entstanden. Sie spannen im Buch den Bogen von individuellen Glaubenssätzen hin zu gesellschaftlichen Schieflagen wie Polarisierung und grassierendem Lagerdenken. Warum hat mangelnde Selbstreflexion Ihrer Meinung nach das Potenzial, ganze Gesellschaften zu spalten? Weil die nicht reflektierten inneren Prozesse eine große Kraft entwickeln können.

Nehmen wir an, jemand kommt aus einer Kindheit, wo er sehr viel Ohnmacht erfahren hat. Daraus kann sich ein Erwachsener entwickeln, der aufgrund dieser kindlichen Prägung beschließt, dass er sich nie wieder so ohnmächtig fühlen will wie als Kind. Der kann ein hohes Macht- und Kontrollbedürfnis entwickeln. Er wird das unreflektiert in seiner Umgebung ausleben.

Wenn er nun ein ultrastinkiger Nachbar ist oder ein schwieriger Ehemann, dann ist das lästig genug. Wenn er aber wirtschaftliche oder politische Reichweite hat, dann kann das gefährlich werden. In einer Zeit, in der soziale Medien von permanenter Empörung geprägt sind, fragen Sie im Buch, warum wir so anfällig für das neue gesellschaftliche „Lagerdenken“ sind. Es gibt nur mehr Links und Rechts und kaum mehr etwas dazwischen.

Welche unbewussten Schutz- oder Abwehrmechanismen bedienen wir, wenn wir uns im digitalen Raum so schnell radikalisieren? Unsere Gehirne sind so gebaut, dass sie Komplexität nicht gut verwalten können. Und viele nehmen die Welt heute als bedrohlich wahr. So entstehen Ängste.

In der Steinzeit war es so, dass es bei Gefahren drei Reaktionsmöglichkeiten gab: Wir konnten flüchten, kämpfen oder erstarren. Nach kurzer Zeit war in der Steinzeit aber die Gefahr wieder weg. Heute haben wir eine Dauerbedrohung. Unser Gehirn ist aber nicht für permanente Krisen gebaut.

Und wir haben ein extrem hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist für uns sogar wichtiger als Glück. Ja, unbewusst scannt unser Hirn permanent die Umgebung, ob wir gerade sicher sind. Wenn wir uns bedroht fühlen, sind wir weniger offen für komplexe Antworten und sehnen uns nach einfachen Lösungen: Wir müssen nur dies oder jenes tun, dann ist alles wieder in Ordnung und wir haben die Kontrolle zurück.

Das heißt, viele Menschen neigen stärker als in sicheren Zeiten, ihre Ängste wieder ins vermeintlich Sichere zu lenken. Darum werden sie empfänglicher für einfache Antworten. Hinzu kommt, dass Populisten oft extrem selbstsicher auftreten. Sie sagen einfach: Das ist so!

Und laut psychologischer Studien wird Selbstsicherheit schnell mit Kompetenz gleichgesetzt. So entsteht die Neigung, sich den Populisten in die eine oder andere Richtung anzuschließen.

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Zudem wird das Bedürfnis nach Zugehörigkeit befriedigt: Hier ist mein Lager, hier finde ich Identität und Rückhalt. Deshalb streiten wir oft weniger über Fakten als darüber, wer wir sind und wohin wir gehören. Die Zugehörigkeit zum vermeintlich richtigen Lager wertet uns in unseren eigenen Augen auf und stärkt so scheinbar unser Selbstwertgefühl. Ich bin ja Psychologin und keine Soziologin, darum kann ich das nur aus meiner Perspektive beantworten.

Aber das Entscheidende ist wohl, dass sich die Menschen wieder mehr geschätzt fühlen. Wenn ganze Regionen das Gefühl haben, sie werden abgehängt, dann hat das negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Und wenn dann jemand kommt und sagt: Ich sehe eure Probleme, fühlen sich die Menschen abgeholt. Je besser es uns gelingt, Menschen einzubinden und ihr Selbstwertgefühl zu stärken, desto weniger empfänglich werden sie für populistische Ideen.

Wer sich zugehörig und anerkannt fühlt, findet darin weniger Verheißung. Deshalb müssen wir das Gemeinschaftsgefühl wieder stärken. Und was kann man ganz persönlich tun, um sich in dieser irren Zeit wieder zu erden? Ein Mangel an Gelassenheit entsteht durch Überforderung.

Wenn ich alles im Griff habe, bin ich cool. Wir haben viele Dinge, auf die wir gar keinen Einfluss haben, beispielsweise die Krisen in aller Welt. Deswegen wäre der erste Schritt zu sortieren, worauf man sowieso keinen Einfluss hat. Also, was ängstigt oder überfordert mich?

Dann müsste man anerkennen, dass einen das ohnmächtig, ängstlich oder traurig macht. Wer diese Gefühle bei sich erkennt und versteht, kann besser einordnen, worum es ihm eigentlich geht – und vermeidet es, an der falschen Front zu kämpfen. Der zweite Schritt wäre herauszufinden, wo man Einfluss hat. Damit lenkt man den Fokus auf das Wesentliche.

Das heißt: Wie gestalte ich meine Beziehung? Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie läuft es in meiner Arbeit? Wie gehen Sie ganz persönlich mit Momenten von Selbstzweifeln oder Melancholie um?

Haben Sie ein privates Ritual, um sich wieder zu erden? Ja, nach einer ärgerlichen Situation, die mich belastet, sage ich mir: Ärgere dich nicht, das ist vorbei. Du reagierst nur noch auf deine Gedanken, also auf deine Erinnerung an die Situation. Mir hilft das.

Das gilt auch für die Zukunft. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, dass mein geliebter Hund irgendwann stirbt, dann zieht mich das total runter. In diesem Moment mache ich mir bewusst, dass ich mir meine Gefühle nur durch meine Gedanken erzeuge. Dann richte ich meine Aufmerksamkeit ganz bewusst wieder auf das Hier und Jetzt.

Welcher negative Glaubenssatz aus Ihrer eigenen Kindheit hat Sie am längsten begleitet, und wie haben Sie ihn persönlich abgelegt? Ich bin die Kleine in unserer Familie gewesen, weil ich eine Nachzüglerin war. Diesen Glaubenssatz habe ich abgelegt, indem ich mir einfach bewusst gemacht habe, dass ich ja längst groß bin. Ganz selten habe ich dieses Gefühl in bestimmten Konstellationen noch, dann muss ich schmunzeln.

Psychotherapeuten wird oft nachgesagt, sie würden Menschen im Alltag ständig analysieren. Können Sie beim Abendessen mit Freunden Ihren „Therapeuten-Blick“ komplett ausschalten, oder läuft das Programm im Hintergrund immer mit? Ich glaube, dieser Vorwurf rührt von der Angst der Menschen, durchschaut zu werden. Es stimmt schon, Psychotherapeutin ist deswegen für das Privatleben nicht unbedingt der beste Beruf, weil es manche als bedrohlich empfinden.

Sie fürchten, man würde sie ständig analysieren, was nicht stimmt, denn wir sind am Ende auch nur Menschen und keine Hellseher. Natürlich fallen mir aber manchmal Dinge auf, ich kann mich ja nicht dümmer machen als ich bin. Ein Automechaniker hört ja auch noch nach Feierabend, wenn mit dem Auspuff etwas nicht stimmt. : Stefanie Stahl, geboren am 27.

Dezember in Hamburg, arbeitet als Psychologin und Psychotherapeutin. Neben ihrer Arbeit in der eigenen Praxis schrieb sie zahlreiche Bestseller. Ihr Ratgeber „Das Kind in dir muss Heimat finden“ steht seit 2016 durchgehend an der Spitze der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Außerdem ist sie in ihren beiden Podcasts „So bin ich eben“ und „Stahl aber herzlich“ zu hören. In Trier hat sie nun außerdem ein Lokal eröffnet, vor kurzem erschien ihr Buch „Ich erklär das jetzt mal psychologisch: Über Gefühle, Beziehungen und gesellschaftliche Schieflagen“ .