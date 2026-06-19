Beth Dutton: Stilvorbild aus Yellowstone - Kleider, die ihre weibliche Seite zeigen

Beth Dutton ist nicht nur eine starke Geschäftsfrau, sondern auch ein Stilvorbild. Ihre Garderobe vereint Härte und Weiblichkeit. Wir zeigen Kleider, die zu ihr passen.

Beth Dutton , gespielt von Kelly Reilly, ist eine der faszinierendsten Figuren in der Serie Yellowstone . Sie ist bekannt für ihre kompromisslose Art, ihre strategische Klugheit und ihre unerschütterliche Loyalität gegenüber ihrer Familie.

Doch hinter der harten Fassade verbirgt sich eine Frau, die auch eine sensible und weibliche Seite hat. Diese Dualität macht Beth zu einem Vorbild für viele Frauen, die sowohl im Beruf als auch im Privatleben stark und gleichzeitig einfühlsam sein wollen. Ihre Garderobe spiegelt diese Vielschichtigkeit wider: Sie trägt oft maskuline Lederjacken und Stiefel, aber auch feminine Kleider, die ihre weiche Seite betonen.

Wenn Beth nicht gerade die Ranch gegen Feinde verteidigt oder geschäftliche Verhandlungen führt, zeigt sie sich gerne in Kleidern, die Eleganz und Professionalität vereinen. Ein perfektes Beispiel ist das knöchellange Kleid von Bonprix aus reiner Viskose. Es fällt locker und leicht, hat einen tiefen Ausschnitt und Fledermausärmel. Das Blumenmuster verleiht dem Kleid eine romantische Note, während der gerade Saum und die schlichte Farbe es bürotauglich machen.

Beth würde dieses Kleid wahrscheinlich sowohl zu einem geschäftlichen Dinner als auch zu einem entspannten Abend zu Hause tragen. Es ist in den Größen 36 bis 54 erhältlich und eignet sich daher für verschiedene Körperformen. Neben dem Bonprix-Kleid gibt es weitere Alternativen, die Beths Stil widerspiegeln. Ein besonders beliebtes Modell ist ein elegantes Kleid mit Blumenmuster, das bei Amazon als Bestseller Nummer eins in seiner Kategorie geführt wird.

Es hat ein Bindeband und seitliche Taschen - praktisch für den Alltag. Eine weitere Option ist ein Kleid auf schwarzem Grund, das oben schwarz ist und unten ein Blumenmuster hat. Diese Kombination aus schlichtem Oberteil und verspieltem Rock passt perfekt zu Beths Persönlichkeit. Alle diese Kleider vereinen Weiblichkeit und Zweckmäßigkeit, genau wie Beth selbst.

Sie sind ideal für Frauen, die im hektischen Alltag nicht auf Stil verzichten wollen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beth Dutton Yellowstone Kleid Mode Stil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nur schwarze Kleider: Millie Bobby Brown trauerte um ElfiWeinend ins neue Jahr: Millie Bobby Brown enthüllt, wie der Abschied von 'Stranger Things' ihre Welt erschütterte.

Read more »

Fotos der Kleider-Highlights: Die Schützenkönigspaare 2026 im Kreis PaderbornDie Schützenfeste im Kreis Paderborn sind immer ein Highlight. Besonders für die Königspaare. Wir präsentieren den Überblick aller Regentinnen und Regenten.

Read more »

John-Dutton-Style: Moderne Lederjacken im CheckEin Überblick über verschiedene Lederjacken im Stil von John Dutton aus Yellowstone. Von Wendejacken aus Veloursleder über klassische Modelle mit Sakko-Einflüssen bis hin zu robuster Arbeitskleidung - die Auswahl ist vielfältig und verbindet Western-Flair mit Alltagstauglichkeit.

Read more »

„Dutton Ranch“: Wann kommt Folge 8 des „Yellowstone“-Spin-offs?Das „Yellowstone“-Spin-off über Beth und Rip läuft auf Paramount+. Alle Infos über „Dutton Ranch“ im Überblick.

Read more »