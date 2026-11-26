Bethmännchen gehören zu den Gebäck-Klassikern im Winter. Wir verraten euch das Traditionsrezept für die leckeren Marzipan-Plätzchen.

Bethmännchen gehören zu den Gebäck-Klassikern im Winter. Wir verraten euch das Traditionsrezept für die leckeren Marzipan-Plätzchen. Bethmännchen sind ein echter Gebäck-Klassiker und vor allem zur Weihnachtszeit auf sämtlichen Plätzchen-Tellern zu finden.

Obwohl die Herkunft vieler Gebäckspezialitäten nicht genau bekannt ist, scheint die Sache bei den Bethmännchen einfacher: Denn sie kommen aus Frankfurt am Main. Erfunden wurden sie von der Bankiers-Familie Bethmann, nach der sie auch benannt wurden. Hier findest du das leckere Rezept. Traditionell wird für die Bethmännchen Rosenwasser verwendet.

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Ihr könnt aber genauso gut auf Orangenlikör ausweichen. Orange passt hervorragend zu Weihnachten und gibt den Bethmännchen ein leckeres Aroma. Auffällig an dem traditionellen Bethmännchen-Rezept ist die fehlende Butter bzw. Margarine, die bei den meisten Plätzchen-Rezepten dazugehört. Stattdessen wird bei Bethmännchen Marzipan verwendet, der dem Gebäck-Klassiker seinen typisch feinen Geschmack verleiht.