Forscher testen in Gran Canaria, ob zerkleinerter Beton das CO2 im Meerwasser bindet. Der Versuch soll die klimatische Absorption verbessern und Bauschutt nutzen.

Forscher testen im Hafen von Taliarte an der Ostküste der spanischen Insel Gran Canaria ein innovatives Verfahren zur CO2-Bindung im Ozean. Zwölf große Kunststoffbehälter, die wie riesige Reagenzgläser aussehen, hängen seit einiger Zeit im Wasser und enthalten jeweils 7000 Liter Meerwasser. Die Wissenschaftler um Kai Schulz, Gastwissenschaftler am Kieler Meeresforschung sinstitut GEOMAR, untersuchen, ob die Zugabe von gemahlenem Beton die natürliche Kapazität der Meere zur Aufnahme von Treibhausgasen signifikant erhöhen kann.

Der Mechanismus der chemischen CO2-Bindung

Das Experiment basiert auf einer spezifischen chemischen Reaktion, bei der alkalische Bestandteile des Betonmehls mit dem umgebenden Meerwasser interagieren. Diese Interaktion verwandelt das im Wasser bereits gelöste Kohlendioxid in chemisch stabile Formen um. Der direkte Effekt dieser Reaktion ist eine Erhöhung des pH-Werts, wodurch das Wasser insgesamt weniger sauer wird und wieder in der Lage ist, neues Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufzunehmen. Dieser Prozess der Neutralisierung und neuen Aufnahme ist entscheidend für die potenzielle Klimawirkung.

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Kai Schulz, der das Experiment als Co-Leiter betreut, beobachtet die Fortschritte direkt in den Proben. Er betont, dass man den Beginn dieses komplexen Prozesses bereits visuell nachweisen kann, indem man das Gasen des CO2 in den Wassertests sieht. Allerdings warnt er davor, die Geschwindigkeit dieses natürlichen Vorgangs zu überschätzen. Während die initiale Reaktion sichtbar ist, kann der vollständige Kreislauf der CO2-Bindung und Stabilisierung insgesamt mehrere Jahre in Anspruch nehmen, bis die volle Wirkung entfaltet ist.

Studienziele und wissenschaftliche Einschätzung

Neben dem primären Ziel der Bekämpfung des Klimawandels durch verstärkte CO2-Absorption verfolgt das Projekt einen zweiten wichtigen Aspekt: die nachhaltige Entsorgung von Baumaterialien. Die Idee ist es, Bauschutt in Form von Betonmehl zu nutzen, um gleichzeitig einen Abfallstoff zu verwerten und das Meer als Kohlenstoffsenke zu stärken. Dies stellt eine doppelte ökologische Strategie dar, die sowohl die Ressourcenknappheit als auch die Treibhausgasemissionen adressieren soll.

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Die aktuelle Phase der Forschung dient dazu, die theoretischen Modelle im realen marinen Umfeld zu validieren. Die Wissenschaftler entnehmen täglich mit langen transparenten Rohren Proben aus den Containern, um den Fortschritt der chemischen Umwandlungen zu dokumentieren. Diese Proben werden anschließend im Labor analysiert, um genau zu messen, wie sich der pH-Wert entwickelt und wie effizient das Kohlendioxid gebunden wird. Die genauen Daten sind notwendig, um die Wirksamkeit der Methode weiter zu verfeinern.

Langfristige Perspektiven und ökologische Auswirkungen

Bislang ist es den Forschern nicht möglich, die gesamte klimatische Wirkung des Experiments exakt zu beziffern. Der Grund liegt in der Komplexität und der langen Dauer der chemischen Prozesse, die Jahre andauern können. Dennoch bietet der Ansatz vielversprechende Ansätze für die Zukunft, insbesondere im Kontext der bremsenden Wirkung der Meere auf den Klimawandel. Die Methode könnte langfristig dazu beitragen, den Ozean als wirksamere Senke für atmosphärisches CO2 zu etablieren.

Die laufenden Beobachtungen im Hafen von Taliarte liefern wertvolle Erkenntnisse für die weitere Entwicklung solcher Technologien. Wenn sich die Ergebnisse bewahrheiten, könnte dies nicht nur neue Wege zur Klimaforschung eröffnen, sondern auch eine praktische Lösung für die Lagerung von Betonabfällen bieten. Die Kombination aus wissenschaftlicher Neugier und praktischem Nutzen macht dieses Projekt zu einem bedeutenden Beitrag im Bereich der maritimen Umweltschutztechniken und der nachhaltigen Entwicklung an den Küsten Europas.