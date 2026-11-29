Zwei mutmaßlich islamistische Gefährder dürfen sich den Hagener Weihnachtsmärkten nicht nähern. Was bedeutet das Betretungsverbot?

", erklärt Tino Schäfer, Sprecher der Polizei Hagen, am Sonntag. "Es werde auch angewandt bei anderen Events, zum Beispiel auf der Kirmes.eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass von den Personen Straftaten ausgehen könnten.

Bis zum 1. Januar 2027 gelte daher für die beiden Brüder das Betretungsverbot für alle Hagener Weihnachtsmärkte. Die Polizei sei mit uniformierten und zivilen Kräften unterwegs,""Es gib keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der Hagener Weihnachtsmärkte. Wenn es die gäbe, würden wir hier ganz andere Maßnahmen treffen.

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"Ob und wie lange die beiden Syrer darüber hinaus unbehelligt bleiben, sei Sache der Staatsanwaltschaft. Auch dazu, ob sie derzeit beobachtet würden, wolle er keine Angaben machen. , erklärte der Anwalt der beiden Syrer, Ali Mojab. Das sei auch der Grund gewesen, warum sie nach ihrer Festsetzung schnell wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurden und kein Haftbefehl erlassen wurde.