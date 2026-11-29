Der Träger MeG eröffnet im Januar Betreutes Wohnen in Altglienicke. Zehn Apartments sind für Menschen mit intensivem Betreuungsbedarf vorgesehen.

Der Träger MeG eröffnet im Januar einen weiteren Standort für Betreutes Wohnen in der Kleeblattstraße 20 in Altglienicke. Die Räume im fünfstöckigen Gebäude mit heller Holzverkleidung sind bislang noch komplett leer. Nach rund fünf Jahren Bauzeit ist das Haus pünktlich fertiggestellt worden.

Das Angebot richtet sich an Migrantinnen und Migranten, die im Alltag auf eine intensive Betreuung angewiesen sind. Die Leiterin Claudia Kruse beschreibt die Zielgruppe deutlich: Fast achtzig Prozent der Klientinnen und Klienten sind Menschen mit Fluchtgeschichte, ein kleiner Teil hat eine Migrationsgeschichte ohne Fluchterfahrung.

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Zehn Ein-Zimmer-Apartments für intensive Betreuung

Die MeG stellt in Altglienicke zehn Ein-Zimmer-Apartments mit Bad bereit, die ab 2027 vergeben werden sollen. Die Wohnungen sind für Menschen bestimmt, die eine intensive Unterstützung im Alltag benötigen.

Der MeG, dessen Kürzel für Migrant:innen erster Generation steht, arbeitet im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch. Das Team bietet psychosoziale Betreuung und integrierte Psychotherapie an, damit Menschen selbstbestimmt leben und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Die Mitarbeitenden besuchen ihre Klientinnen und Klienten in Geflüchtetenunterkünften oder in deren Wohnungen und begleiten sie zu Arztterminen und Behördengängen.

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Vergabe über Teilhabefachdienst und Fachgremium

Die Aufnahme erfolgt über den Bezirk Treptow-Köpenick, der das Projekt finanziert. Anträge auf Hilfe laufen zunächst beim dortigen Teilhabefachdienst ein.

Anschließend prüft ein Gremium gemeinsam mit dem bezirklichen Psychiatriekoordinator, ob für die potenziellen Klientinnen und Klienten tatsächlich ein Bedarf für umfassende Betreuung besteht. Einmal im Monat treffen sich alle Träger des Bezirks, lassen sich die Fälle anonymisiert vorstellen und entscheiden, wer wo untergebracht wird. Kruse betont, dass es sich nicht um eine 24-Stunden-Hilfe handelt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner müssen grundsätzlich allein wohnfähig sein.

Gemeinschaftsgarten und Ausblick auf die Betreuungsplätze

Die MeG plant vor dem Haus einen Gemeinschaftsgarten mit Hochbeeten, in dem Obst, Gemüse und Blumen angebaut werden können. Das soll sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch Besucherinnen und Besucher zusammenbringen und im Idealfall den Kontakt zur Nachbarschaft fördern.

Im Erdgeschoss, in dem auch die Büros der Mitarbeitenden entstehen, gibt es einen großen Gruppenraum mit Küche und einer breiten Fensterfront. Kruse erhofft sich vom neuen Standort insgesamt circa hundertvierzig zusätzliche Betreuungsplätze, nachdem die MeG in Berlin derzeit rund hundert Menschen betreut.