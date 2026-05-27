Betroffene Rewe-Pizza: Plastikteile könnten in der Tiefkühlpizza stecken

Die Freiberger Lebensmittel GmbH hat die Tiefkühlpizza 'Rewe Beste Wahl Pizza Ziegenkäse, 315 g' zurückgerufen. Die betroffenen Produkte sollten nicht mehr verzehrt werden, da Plastikteile enthalten sein könnten. Kunden können die Produkte zurückgeben und den Kaufpreis erhalten.

Eine Tiefkühlpizza der Rewe -Eigenmarke 'Beste Wahl' könnte Plastikteile enthalten. Der Hersteller, die Freiberger Lebensmittel GmbH, hat die betroffenen Produkte zurückgerufen. Die Tiefkühlpizzen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2027 und den Chargen L60471F sowie L60472F sollten nicht mehr verzehrt werden.

Kunden können die Produkte im jeweiligen Rewe-Markt zurückgeben und den Kaufpreis erhalten. Der Hersteller warnt vor möglichen Reizungen oder Verletzungen im Magen-Darm-Trakt, wenn die Plastikteile in den Körper gelangen. Die anderen Chargen der Pizza sowie weitere Produkte der Freiberger Lebensmittel GmbH seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Die Artikelnummer (EAN) der betroffenen Pizza lautet 4337256758604.

Der Hersteller kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Pizzen kleine Fremdkörper befinden. Kunden werden daher dringend gebeten, die betroffenen Produkte nicht zu verzehren





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Rewe Tiefkühlpizza Plastikteile Freiberger Lebensmittel Gmbh Rückruf

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