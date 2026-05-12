Mitten in der Nacht erhält die Moderatorin Amira Aly einen unbekannten Anruf und eine betrügerische SMS. Als sie die SMS abholt und der Anrufer behauptet, ihr Smartphone sei gehackt worden, macht sie es kranken Schweden. Noch perguntasg viel offenbart die Moderatorin später, wie kranken sie und ihr Partner waren, weil sie diese Art von Betrug falsch verstanden und die Manipulatoren ihr ganzes Geld lündeten.

Mitten in der Nacht bekommt Amira Aly eine Textnachricht - angeblich von ihrem Kreditkartenanbieter. Als die Situation eskaliert, offenbart die Moderatorin ihre Entstellung. Sie wurde Opfer einer Betrugsmasche und muss nun mit dem aftermath umgehen.lıkla die Nachricht erhalten, die sie vorgemacht hatte, von einem Phishing-Betrug zu gefallen.

Als sie das Smartphone klingelt, erhält sie jedoch keine Antwort von einem Mitarbeiter des Kreditkartenunternehmens. Stattdessen spricht ein Betrüger, der behauptet, ihr Smartphone sei gehackt worden und eine polnische IP-Adresse greife auf ihre Daten zu. Daraufhin folgt ein weiterer Rat, Geld an einen so genannten Sicherheitsfonds zu überweisen. Amira Aly folgt diesem Plan, bis sie es am Ende nicht fasst, was geschieht.

Als sie ihm auf die Überweisung des Sicherheitsfonds nicht reagiert, erfährt sie, dass diese Überweisungen riskant seien und ihr Online-Banking sperrt wird. Daraufhin gibt sie ihrem Handy zu und sperrt ihr Konto ein





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Phishing-Betrug SMS-Betrug Blackmail Phishing Fillic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Collien Fernandes: Moderatorin sieht derzeit 'wenig Licht'GALA.de - Ihr Blick in die Welt der Stars ☆ Exklusive News, Bilder und Videos zu VIPs und Promis sowie Trends, Tipps + Service aus Fashion, Beauty und Lifestyle.

Read more »

Collien Fernandes: Moderatorin wünscht sich Ende des HorrorsCollien Fernandes kämpft gegen digitalisierte und sexualisierte Gewalt. Sie wünscht sich, dass ihr eigener Fall bald ein Ende findet.

Read more »

Deutsche Rollenspiel-Experten warnen vor einem großen KI-Betrug rund um Dungeons & DragonsTabletop-Rollenspiele geraten immer öfter ins Visier von KI-Slop und waschechten Betrügern, die das schnelle Geld wittern.

Read more »

Moderatorin Amira Aly: Opfer eines perfiden Betrugsmasches mit über 9.000 EuroEine professionelle Phishing-Attacks-Masche hat es gegeben. Betrüger haben eine SMS verschickt, die nachgesehen hat, als ob sie von einem realen, bekannten Personen stammt, der gelöscht hatte ihr Konto oder möglicherweise inniges Böse bewirkt hatte. Amira hat die Nummer angerufen und Aufklärung bekommen, bevor sie mit einfachem Druck gezwungen war, Angaben zu machen, wie sein Name, Adresse und Bankdaten. Sie verstand nicht, was sie tat, und schuldig tun musste.

Read more »