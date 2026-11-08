Betrug an Senioren in NRW: Millionenschäden trotz weniger Fälle

Trotz sinkender Fallzahlen steigen die Schäden bei Senioren-Betrug in NRW auf 41,2 Mio Euro. SPD fordert strenge Bankenkontrollen und neue Prävention.

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen verlieren ältere Menschen immer noch große Summen Geld durch skrupellose Betrugsdelikte. Die Polizei und Kriminologen warnen vor Methoden wie dem Enkeltrick und Schockanrufen. Ein konkretes Beispiel zeigt die Schwere: Eine Frau aus Höxter verlor 50.000 Euro an falsche Polizisten. Ein Ehepaar in Wuppertal wurde um 350.000 Euro Gold betrogen.

Steigende Schäden bei sinkender Fallzahl

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 für Nordrhein-Westfalen offenbart eine alarmierende Entwicklung. Die Schadenssumme bei Inlandstaten stieg auf 34,1 Millionen Euro. Im Jahr 2020 lag dieser Wert noch bei 25,3 Millionen Euro. Diese Daten stellte das Institut für Kriminalwissenschaften der Uni Münster einer Anhörung im NRW-Landtag am 12. November zur Verfügung. Die Zahlen belegen, dass die Finanzauswirkungen für die Opfer drastisch zunehmen.

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Auch bei Straftaten aus dem Ausland steigt die Gefahr. Hier belief sich der Schaden 2025 auf 7,1 Millionen Euro. Im Jahr 2024 waren es noch 6,9 Millionen Euro. Allerdings sinkt die reine Anzahl der registrierten Taten. 2025 wurden in NRW gut 2.600 Fälle mit überregional handelnden Tätern gezählt. Das ist ein Rückgang von 345 Fällen oder 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Aufklärung und Vollendung der Delikte

Die Aufklärungsquote liegt bei 31,3 Prozent. Insgesamt wurden 816 Fälle von der Polizei gelöst. Bei den aus dem Ausland begangenen Taten sank die Zahl seit 2020 von gut 35.000 auf knapp 12.000 im Jahr 2025. Dennoch machen diese Auslandszahlen den weitaus größten Anteil der Fälle aus. Die Forschung zeigt, dass es sich bei 95 Prozent dieser Auslandsfälle fast ausschließlich um Versuche handelt.

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Der Unterschied liegt in der Erfolgsquote der Täter. Bei den im Inland verübten Taten gelangten drei von vier erfassten Fällen zur Vollendung. Für die Kriminologen ist die Lage eindeutig. Der Rückgang der Fallzahlen allein belegt keine abnehmende Dringlichkeit. Ausschlaggebend ist die Entwicklung der vollendeten Taten und der verursachten Schäden.

Politische Forderungen und Prävention

Die SPD sieht die Folgen als existenziell an. Die perfiden Betrugsmaschen verursachen nicht nur enorme finanzielle Verluste. Viele Opfer erleiden schwerwiegende seelische Folgen, die besonders ältere Menschen stark belasten. Die Partei fordert eine landesweit abgestimmte Präventionsoffensive. Polizei, Pflege, Gesundheitswesen, Banken und Verbraucherschutz sollen enger vernetzt werden.

Besonders hochbetagte Menschen können Warnhinweise oft nicht mehr ausreichend aufnehmen. Sie benötigen verlässliche Drittpersonen als Schutzinstanzen. Vor allem Bankangestellte können im Verdachtsfall eingreifen, wenn Kunden plötzlich hohe Bargeldsummen abheben wollen. Die SPD fordert landesweit abgestimmte Handlungsleitlinien und Schulungen für das Personal.

Rolle der Banken und Angehörigen

Kriminologen bestätigen der Bankwirtschaft eine wichtige Guardian-Funktion. Sie erkennen oft als letzte Instanz verdächtige Transaktionen noch rechtzeitig. Nötig sind auch niedrigschwellige Präventionsangebote für eingeschränkt mobile Menschen. Angehörige, Pflegekräfte und Nachbarschaftsinitiativen sollen stärker einbezogen werden.

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Das Konzept des Landeskriminalamtes zum Einsatz ehrenamtlicher Seniorenberater sollte ausgebaut werden. Kriminologie-Professor Thomas Görgen weist auf kommunikative Einschränkungen hin. Die große Gruppe der Menschen mit Demenz sei schwer erreichbar. Daher seien Kontaktpersonen und Betreuer die eigentlichen Adressaten.

Görgen warnt vor Gefährdungen durch Vertrauenspersonen im häuslichen Umfeld. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring betont, dass Informationsangebote kontinuierlich angepasst werden müssen. Eine reine Ausweitung reiche nicht aus. Es müsse geprüft werden, ob bestehende Maßnahmen wirksam sind. Doppelstrukturen sind zu vermeiden. Die bloße Anzahl von Veranstaltungen ist kein ausreichender Erfolgsindikator.