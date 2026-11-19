Die Berliner Stadtreinigung warnt vor gefälskten Einladungen zur kostenlosen Sperrmüllabholung in Berlin-Kreuzberg. Anwohner sollten keine Abfälle auf die Straße stellen, um hohe Bußgelder zu vermeiden.

Fälscher haben in Berlin-Kreuzberg Zettel verteilt, die wie offizielle Schreiben der Berliner Stadtreinigung ( BSR) aussehen und Anwohner zur kostenlosen Abholung von Sperrmüll einladen. Die falsche Einladung datiert den Termin auf Freitag, den 20. November, um 11 Uhr, und verspricht, dass alte Möbel oder Elektrogeräte einfach an den Straßenrand gestellt werden dürfen. Das Dokument trägt das offizielle Logo des Unternehmens, was die Täuschung für viele Bürger täuschend echt wirken lässt.

Betrügerische Einladungen zur Sperrmüll-Abholung

Die Berliner Stadtreinigung hat diese Praxis dringend als gefälschten Aufruf eingestuft und bittet die Öffentlichkeit, nicht darauf hereinzufallen. Weder Sperrmüll, noch Elektroschrott oder andere Abfallarten sollten aufgrund dieser Zettel auf die Straße gestellt werden. Das Unternehmen warnt explizit davor, dass ähnliche gefälschte Zettel in anderen Stadtteilen Berlins auftreten könnten. Wer sich dennoch an die Anweisungen hält, riskiert ein Bußgeld, da das illegale Ablagern von Abfällen in Berlin als Ordnungswidrigkeit gilt.

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Geschichte der BSR-Imitationen und Betrugsfälle

Dies ist kein isolierter Vorfall, sondern Teil einer länger andauernden Strategie von Betrügern, die den Namen der Berliner Stadtreinigung missbrauchen. Bereits im April 2014 warnte die BSR vor ähnlichen gefälschten Handzetteln in mehreren Berliner Bezirken, die eine kostenlose Abholung vor dem 1. Mai versprachen. Im April 2016 tauchten erneut Aushänge in Hellersdorf auf, die für den Folgetag eine Gratis-Sammlung ankündigten und Anwohner aufforderten, ihren Sperrmüll an die Straße zu stellen. Auch damals dementierte das Unternehmen diese Angebote und warnte eindringlich vor den möglichen finanziellen Konsequenzen für die Bürger.

Digitale Täuschung durch manipulierte Webseiten

Die Manipulationen beschränken sich nicht nur auf physische Zettel in den Stadtteilen. Auch im digitalen Raum wird der Name der BSR missbraucht, jedoch mit einer anderen Masche, wie die Verbraucherzentrale Berlin im Juli 2026 bekannt gab. Dort warnten die Experten vor gefälschten Webseiten, die den offiziellen Internetauftritt der Stadtreinigung nachahmen. Über bezahlte Suchanzeigen könnten unvorsichtige Kundinnen und Kunden auf unseriöse Anbieter landen, die zunächst mit niedrigen Preisen locken, bei der tatsächlichen Abholung jedoch deutlich höhere Summen verlangen. Für die aktuelle Warnung aus Kreuzberg gibt die BSR keinen direkten Zusammenhang zu diesen digitalen Betrugsversuchen an.

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Korrekte Entsorgungswege und offizielle Termine

Für die korrekte und legale Entsorgung von Sperrmüll gibt es in Berlin klare und etablierte Wege, die von den Behörden empfohlen werden. Die BSR organisiert gemeinsam mit den Bezirksämtern sogenannte Kieztagen, bei denen eine wohnortnahe Abgabe von Müll möglich ist. In Berlin-Kreuzberg findet der nächste offizielle Kieztag am 1. Dezember in der Riemannstraße 21, in der Ecke zur Nostizstraße, statt. Dies ist ein sicherer Ort, um Abfall korrekt zu entsorgen, ohne das Risiko von Strafen einzugehen.

Offizielle Kanäle zur Terminprüfung und Abholung

Bei kleineren Mengen an Sperrmüll können diese zudem kostenlos auf den 14 Recyclinghöfen der Berliner Stadtreinigung abgegeben werden. Für größere Mengen bietet der Sperrmüll-Abholservice der BSR eine Abholung direkt aus der Wohnung gegen eine gebührenpflichtige Leistung an. Die Behörde betont nachdrücklich, dass Termine und Konditionen ausschließlich über die offiziellen Kanäle der BSR geprüft und gebucht werden sollten, um sich vor Betrug und unerwarteten Kosten zu schützen.