Betrug mit der 116117: Kassenärztliche Vereinigungen warnen vor Spoofing

Kriminelle nutzen Spoofing, um die Notrufnummer 116117 zu imitieren. Die Kassenärztlichen Vereinigungen warnen dringend vor gefälschten Anrufen, die persönliche Daten abfragen wollen.

Kriminelle nutzen das hohe Vertrauen der Bevölkerung in den ärztlichen Bereitschaftsdienst aus, um Menschen zu betrügen. Die Nummer 116117 ist in ganz Deutschland als zentrale Ansprechstelle für nicht-akute medizinische Fragen bekannt. Betroffene erhalten dort Rat oder Unterstützung bei der Terminfindung. Genau dieses etablierte Vertrauen machen sich现在的 Täter zu Nutze, um ihre illegale Masche durchzusetzen.

Funktion des Rufnummern-Spoofings

Die technische Grundlage für diesen Betrug stellt das sogenannte Spoofing dar. Bei dieser Methode fälschen die Angreifer die übermittelten Rufnummerndaten. Dadurch erscheint die bekannte und seriös wirkende Nummer 116117 direkt auf dem Display des betroffenen Telefons. Für den Empfänger wirkt der eingehende Anruf daher vollständig legitim, als käme er tatsächlich vom offiziellen Patientenservice.

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Die Täter geben sich am Telefon dann beispielsweise als Arzt oder als Mitarbeiter des Patientenservices aus. Ihr primäres Ziel besteht darin, durch die vorgetäuschte Identität die Opfer in ein falsches Sicherheitsgefühl zu wiegen. Dies erleichtert es ihnen, an sensible Informationen zu gelangen, die sie für weitere kriminelle Handlungen verwenden können.

Regionale Warnungen und geografische Ausbreitung

Offenbar beschränkt sich diese kriminelle Masche nicht auf eine einzelne geografische Region in Deutschland. Die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland hat öffentlich vor solchen betrügerischen Anrufen gewarnt. Ebenso haben die Kassenärztlichen Vereinigungen in Schleswig-Holstein und Hessen davor geschützt, auf unbekannte Anrufer zu hören.

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Diese koordinierten Warnungen unterstreichen, dass es sich um ein landesweites Problem handelt. Die Täter setzen bewusst darauf, dass die auf dem Display angezeigte Nummer beim Empfänger sofort Vertrauen weckt. Gerade diese automatische Assoziation mit medizinischer Kompetenz macht es für Laien schwierig, die Anrufe sofort als Betrug zu erkennen.

Warnung vor Datenabfrage durch Behörden

Entscheidend ist eine klare Botschaft der Kassenärztlichen Vereinigungen: Der Patientenservice 116117 ruft niemals unaufgefordert an, um persönliche oder finanzielle Daten abzufragen. Wenn trotz der Anzeige der seriösen Nummer jemand nach sensiblen Informationen fragt, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Betrug. Die Opfer sollten diese Anrufe sofort beenden und nicht in den Dialog treten.

Es besteht absolut keine Notwendigkeit, Bankverbindungen, PINs oder TANs am Telefon preiszugeben. Solche Daten werden von offiziellen Stellen niemals telefonisch erbeten. Die Täter nutzen die Verwirrung und den Vertrauensvorschuss der Nummer, um an diese kritischen Zugangsdaten zu kommen. Jeder, der einen solchen Anruf empfängt, sollte umgehend auflegen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Bürger sollten besonders wachsam bleiben, wenn Anrufe eingehen, die angeblich von offiziellen Stellen stammen. Die Technik des Spoofings macht es derzeit leider möglich, jede beliebige Nummer zu imitieren. Daher darf die angezeigte Nummer allein nicht als Sicherheitsgarantie gelten. Wer im Zweifel ist, sollte den Anruf ignorieren und sich direkt an die offiziellen Kanäle wenden.