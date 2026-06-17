Betrüger gibt sich als Wasserwerker aus und beraubt Seniorin in Berlin

Ein 47-jähriger Mann aus Leverkusen wurde verurteilt, weil er zusammen mit einem Komplizen ältere Berliner mit dem falschen Wasserwerker-Trick bestohlen hat. Bei einem der Opfer stahl er unter anderem ein emotional wertvolles Medaillon. Die Tat wurde durch Videoaufnahmen und Gesichtserkennung aufgeklärt. Der Richter sprach von einer unfassbaren, verabscheuungswürdigen Tat an den Schwächsten der Gesellschaft.

Robert B. (47) aus Leverkusen beging in Berlin gezielt Betrugstaten gegen ältere Menschen, indem er sich als Wasserwerker ausgab. Zusammen mit einem Komplizen reiste er nach Berlin , um Senioren mit einer vorgetäuschten Wasserqualitätskontrolle zu täuschen.

Bei Luise A. (89) erschlich er sich Zutritt zur Wohnung und stahl Bargeld, Schmuck und ein emotional wertvolles Medaillon. Die Tat wurde durch Videoaufnahmen und die Arbeit von Gesichtserkennungsexperten aufgeklärt. B. hat 20 Vorstrafen und gab an, eine obdachlose, kranke Mutter zu haben. Der Richter verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe und ordnete die Einziehung von 6755 Euro an.

Die Gesamtschadenssumme beträgt 7230 Euro, wobei B. nur einen Teil erhalten haben will. Der Komplize blieb ungenannt. Luise A. äußerte sich im Prozess und wünschte der Mutter des Täters, dass ihr nie Ähnliches zustoße. Die Strafßtätung wird als besonders verwerflich gegenüber wehrlosen Senioren eingestuft





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Wasserwerker-Betrug Senioren Berlin Diebstahl Urteil

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