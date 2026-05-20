Betrüger nutzen Ebola-Virus, um Senioren in Deutschland abzuzocken

Die Polizei warnt vor Ebola-Schockanrufen, bei denen Betrüger Senioren erzählen, dass ihre Enkeltochter anerkrankt ist und Geld benötigt wird, um die Behandlung fortzusetzen. Die Opfer werden oft im Schockzustand zum Abholen des Geldes gebracht.

Seit Wochen grassiert das tödliche Ebola-Virus im Kongo, mehr als 130 Menschen starben seit dem Ausbruch. Auch in Berlin liegt derzeit ein infizierter Patient im Krankenhaus.

Nun nutzen Betrüger das Virus, um in Deutschland Senioren abzuzocken! Laut Polizei wurde am Dienstagmittag eine Frau aus Iserlohn-Letmathe angerufen. Der Seniorin wurde am Telefon berichtet, ihre Enkeltochter sei anerkrankt. Man brauche nun Geld, sonst würde man die Behandlungsmaßnahmen einstellen.

Im Schockzustand händigte sie einem Abholer mehrere tausend Euro aus. Als die 86-Jährige misstrauisch wurde, sei es bereits zu spät gewesen. Die Anrufer würden sich laut Polizei immer wieder neue Lügengeschichten ausdenken, um an das Ersparte von Senioren zu kommen – so auch angebliche Corona-Erkrankungen von Verwandten. Auch die Betrüger schauen Nachrichten und sehen Trends, sagte Hüls.

Man habe dies auch in der Corona-Zeit erlebt, als ältere Leute angerufen und gezielt unter Druck gesetzt wurden, für angeblich teure und notwendige Medikamente zu zahlen. Die Beamten befürchten nun, dass es weitere Ebola-Schockanrufe in ganz Deutschland geben könnte. Die Täter arbeiten oft im Team, berichtet Hüls. Nach den Ebola-Schockanrufen seien Abholer schnell vor Ort, um das eingeforderte Geld abzuholen.

So auch im aktuellen Fall aus Iserlohn-Letmathe, wo zwischen Anruf und Abholung nur wenig Zeit vergangen sei. Auflegen, sagt Polizeisprecher Hüls. Ganz wichtig: Nicht während des Telefonats die 110 eingeben. Die Betrüger bleiben sonst in der Leitung und täuschen vor, selbst zu sein.

Also bis fünf zählen, sichergehen, dass der Anruf beendet ist. Danach entweder das Familienmitglied anrufen, um das es angeblich geht, oder aber die 110 wählen. Da braucht man kein schlechtes Gewissen haben, ermutigt Hüls potenzielle Opfer, sich bei der Polizei zu melden





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